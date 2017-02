Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Steinmeier diventa Presidente in Germania. Governo, misure pro-famiglia in fase di studio (13 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). STEINMEIER DIVENTA PRESIDENTE DELLA GERMANIA - Come da pronostico, Frank-Walter Steinmeier è stato eletto alla prima votazione capo dello stato. Il politico già ministro delle finanze, è stato eletto con una "maggioranza assoluta" acquisendo oltre 900 voti, e diventando cosi il 12° presidente del grande paese europeo. Il ruolo di presidente della Repubblica tedesca è un ruolo per di più di "rappresentanza", ruolo che però nel futuro grazie anche alla grande capacità di mediazione di Steinmeier, potrebbe aiutare il paese tedesco quanto meno ad ammorbidire la" linea dura" nei confronti degli altri paesi dell’Unione. Il nuovo presidente oltre che un esperto nel campo contabile, è un convinto europeista, e nel mondo sono note le sue rimostranze alla "politica di chiusura" del nuovo presidente americano Trump.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). GOVERNO, STUDIO MISURE PRO FAMIGLIE - In attuazione al decreto Madia, il governo ha allo studio delle misure che possano agevolare la genitorialità, e rendere meno problematica la vita ai dipendenti pubblici nella cui famiglia arrivi un bebè. Le misure cercano anche di incentivare la natività nel nostro paese, e interrompere un trend negativo di "arretramento demografico". A quanto si apprende l’esecutivo punta sul telelavoro e sulla flessibilità oraria, misure che potrebbero finanche essere applicate ai padri dei piccoli nascituri. Allo studio anche convenzioni con asili nido e la creazione di "campi estivi" ad hoc, nei periodi in cui gli istituti scolastici sono chiusi. Tutte le misure dovrebbero essere normata con una norma legislativa, norma alla quale sta lavorando la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Boschi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LA VITTORIA DI GABBANI E L'ABBANDONO DI CONTI - Un festival dalle 1.000 sorprese, sorprese sia musicali che organizzative. Intanto il vincitore, quel Gabbani che pochi all’inizio davano tra i preferiti, ma che ha saputo grazie alla sapiente miscellanea di spettacolarità e orecchiabilità, conquistare non solamente il favore della giuria tecnica, ma anche quella del televoto, un televoto che lo ha reso un mattatore assoluto. E poi la sorpresa di Conti, un conduttore che ha saputo riportare in auge il festival della canzone italiana, conquistando quella soglia del 58% di share che negli ultimi decenni era persino difficile immaginare. Come se non bastasse poi oggi la sorpresa legata all’abbandono del conduttore, che da uomo di spettacolo qual è preferisce andar via da vincitore, perché alla fine probabilmente il vero vincitore è stato proprio lui.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). AMBURGO, EVACUATO AEROPORTO - Un allarme legato ad una sostanza sconosciuta nei condotti di aerazione, ha portato alla chiusura totale dello scalo internazionale di Amburgo, scalo che comunque è stato riaperto dopo qualche ora. L’allarme è scattato in mattinata, quando una 70 di persone sono rimaste intossicati dopo aver respirato uno spray urticante, che inavvertitamente era stato messo all’interno dell’impianto che serve a per garantire il ricircolo dell’aria. Immediatamente è scattata la procedura di allarme, procedura che in questi casi impone lo stop di tutte le attività, e l’evacuazione degli edifici. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che nessun problema legato al terrorismo era avvenuto, e per questo lo scalo è stato riaperto. Non si conoscono comunque le ragioni che hanno portato all’allarme, con molti giornali che ipotizzano che sia stato un addetto alla sicurezza, a inserire inavvertitamente la sostanza nel condotto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, LA JUVE ANCORA IN TESTA A +7 - Vincono tutte le squadre di testa, e perdono tutte quelle di coda, questa l’essenza della 24^ giornata di serie A, inerentemente alle partite disputate oggi pomeriggio. Vittoria della Roma, che nell’anticipo dell’ora di pranzo ha ragione di un Crotone, che seppur volenteroso appare sempre di più inadeguato al massimo campionato. Sconfitta anche per il Palermo, che ormai sembra non riuscire più a risalire la china che probabilmente lo porterà in serie B, rosanero sconfitti dall’Atalanta per 3 a 1. Si arrende anche l’Empoli, che giocando in trasferta a Milano non riesce a limitare i nerazzurri dell’Inter, che vanno a segno con Eder e Candreva. In coda perde anche il Pescara, sotto di 5 reti con il Torino, gli abruzzesi hanno un "sussulto di orgoglio", ma alla fine il referto dice 5 a 3 per i granata. Chievo invece corsaro a Sassuolo, complice anche un espulsione rimediata dalla squadra di De Francesco nei primissimi minuti, i gialloblu si impongono per 3 a 1. La partita delle 18.00 finisce invece con la vittoria della Sampdoria che infierisce sul Bologna per 3 a 1. Alle 20.45 in campo Cagliari e Juventus, con Gonzalo Higuain che decide la parola con una doppietta. Stasera invece la partita che chiuderà la giornata, quel Lazio – Milan che rappresenta il "big match" della giornata.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE B, LE SCUSE DEL SINDACO DI AVELLINO - Non accenna a placarsi la polemica che ieri ha visto un bruttissimo episodio interessare la dirigenza del Verona, aggredita mentre si stava dirigendo allo stadio di Avellino, per assistere alla partita del campionato cadetto che vedeva gli scaligeri contrapposti ai campani. Oggi della vicenda si è interessato direttamente il sindaco di Avellino, che pur scusandosi per l’episodio ha voluto puntualizzare che la ricostruzione fatta da Luca Toni, uno degli occupanti della vettura, non corrisponde al vero. Il primo cittadino ha voluto difendere il corpo dei vigili urbani, vigili urbani che accusati da Toni di essersi "girati dall’altra parte" erano per il sindaco totalmente "giustificabili", visto anche la distanza dalla quale hanno assistito, a quello che il primo cittadino chiama un "piccolo incidente". Le parole non faranno altro che rinfocolare la polemica sulla sicurezza attorno agli stadi, con alcuni di questi che si trasformano in veri "teatri di guerra urbana".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCI, MEDAGLIA DI LEGNO PER SOFIA GOGGIA - Forse la medagli più brutta quella di legno, conquistata oggi da Sofia Goggia, una medaglia che non conta nulla, e che non fa altro che amplificare la delusione per non essere salita sul podio della coppa del mondo della discesa libera. L’atleta bergamasca ha sciato in perfettamente per buona parte della gara, alla fine della seconda manche l’errore fatale, un "incrocio con una porta" che l’ha portata a perdere almeno mezzo secondo. Sul finale la nostra portacolori non è salita sul podio per soli 7 millesimi, cosa che non fa altro che rendere ancora più amara la gara, per la cronaca la gara è stata vinta da Ilka Stuhec. Nella discesa libera maschile affermazione invece per Feuz.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). VALENTINO ROSSI ACCOLTO DA EROE IN VIETNAM - Una vera e propria accoglienza da eroe nazionale quella riservata a Valentino Rossi, impegnato in questi giorni in Vietnam in un "tour promozionale" per la Yamaha. Il pilota italiano è stato osannato dalla folla festante, e in alcuni casi è dovuto intervenire il massiccio servizio d’ordine previsto dalla casa motoristica, per evitare che il nostro portacolori fosse sommerso dalla folla. Soddisfazione per il "dottore" che durante le varie conferenze stampa ha voluto sottolineare il grande numero di mezzi a due ruote che circola nel paese.

