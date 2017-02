17ENNE UCCISA DA UN TIR/ Milano, apre la portiera e si lancia nella corsia opposta: si tratta di suicidio? (oggi, 14 febbraio 2017)

17ENNE UCCIDA DA UN TIR, MILANO: APRE LA PORTIERA E SI LANCIA NELLA CORSIA OPPOSTA. SI TRATTA DI SUICIDIO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Una tragica morte quella di una 17enne che ieri pomeriggio si è gettata da un'auto in corsa sulla Cassanese, a Milano, finendo travolta da un camion che viaggiava sull'altra corsia. Il padre della ragazza, l'unico presente ed alla guida dell'auto, sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi nonostante lo shock, mentre l'autista dell'autocarro si è allontanato indisturbato. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata travolta dalle ruote posteriori del mezzo pesante e per questo l'autista potrebbe non essersi accorto di quanto stava succedendo. In queste ore la Polizia locale sta effettuando i rilievi sul posto, alla ricerca di maggiori informazioni sulla dinamica dell'incidente e sulle motivazioni che avrebbero spinto l'adolescente ad aprire la portiera. Non è ancora chiaro se la ragazza abbia reagito in modo forte ad una lite con il padre, di 56 anni e originario di Pozzuolo Martesana. Il triste evento sarebbe inoltre accaduto alle 17:45, sottolinea La Repubblica, in un momento in cui la provinciale si trovava nel pieno della viabilità. Al momento il padre della giovane vittima si trova inoltre ricoverato all'ospedale di Melzo e per ora non sarebbero state create ipotesi di reato.

