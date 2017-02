17enne precipitata dal palazzo / Roma, cade dal settimo piano: è in coma, indagini in corso (ultime notizie, oggi, 14 febbraio 2017)

17ENNE PRECIPITATA DAL PALAZZO A ROMA, SI LANCIA DAL SETTIMO PIANO: È IN COMA, INDAGINI IN CORSO (ULTIME NOTIZIE, OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Una 17enne è precipitata dal settimo piano di un palazzo di via Agrigento, nella zona di Porta Pia, a Roma. L'adolescente, come riferisce la versione online de Il Corriere della Sera, è caduta da una finiestra del complesso abitativo, schiantandosi nel cortile interno. Il fatto è avvenuto oggi, martedì 14 febbraio 2017, poco prima delle 14: la ragazza è stata subito soccorsa da un'ambulanza del 118, che l'ha trasportata in codice rosso in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Attualmente la 17enne precipitata dal palazzo romano sarebbe in coma, ma non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute. Sul posto si è prontamente recata la polizia, che ha già svolto un primo sopralluogo per provare ad individuare le cause dell'accaduto. Da quanto filtra le forze dell'ordine avrebbero rinvenuto su un terrazzo di un appartamento al settimo piano una giacca e uno zaino: la coincidenza spinge a pensare che si tratti proprio di oggetti appartenenti alla giovane. In questo momento, essendo le indagini in una fase embrionale, la polizia non si sente di escludere alcuna pista: resta valida, perciò, l'ipotesi che porta a pensare ad un ipotesi di suicidio. Non si hanno ancora informazioni sull'eventuale presenza in casa di altre persone negli attimi in cui la ragazza 17enne è precipitata dalla finestra dell'appartemento dello stabile di via Agrigento.

