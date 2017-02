AUGURI DI SAN VALENTINO 2017/ Oggi, frasi d'amore, dediche, messaggi e video: le usanze in Giappone e Arabia Saudita (14 febbraio)

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2017, FRASI D'AMORE, DEDICHE, MESSAGGI E VIDEO: LE USANZE IN GIAPPONE E ARABIA SAUDITA (EVENTI, 14 FEBBRAIO) - Gli innamorati del mondo oggi si fermeranno per festeggiare con il proprio amato o amata San Valentino 2017. Una festa che affonda le sue radici nella leggenda, ma che non si svolge allo stesso modo in tutto il pianeta. In alcuni Paesi, infatti, sono presenti dei precisi divieti, fra cui anche usanze che in Italia vengono considerate quasi "dovute". E' il caso per esempio del Giappone, dove le donne non ricevono alcun regalo dal loro innamorato, ma possono farlo ai loro amati. In Germania invece spopola di più il maiale come simbolo d'amore, piuttosto che il classico cuore rosso. Se invece vi trovate in Estonia oppure in Finlandia, non stupitevi se vi ritroverete a dover festeggiare una relazione non romantica, come le grandi amicizie. Attenzione anche ad inviare delle rose rosse in Arabia Saudita, dove San Valentino è praticamente proibito, tanto che si è creato un vero e proprio mercato nero per inviare il classico mazzo di fiori alla propria innamorata.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2017, FRASI D'AMORE, DEDICHE, MESSAGGI E VIDEO: DILLO CON SHAKESPEARE (EVENTI, 14 FEBBRAIO) - San Valentino 2017 è la festa dei sentimenti, dell'amore e mai come in questo caso si vorrebbe che fosse il nostro cuore a parlare. Spesso ci si improvvisa poeti o scrittori, alla ricerca di qualche illuminazione letteraria da far rabbrividire persino Dante Alighieri. Per fortuna non servono studi sfiancanti per poter scrivere una dedica speciale oppure una frase d'amore a chi amiamo. Ci si può appoggiare per esempio alle frasi più celebri dette dalle personalità di spicco di tutto il mondo, oppure ai siti specializzati che offrono un servizio gratuito di questo tipo, magari corredato di una web cartolina o di un biglietto simpatico. Un esempio? "Noi siamo angeli con un'ala sola, stringendoci in un abbraccio saremo in grado di volare"; "Se il mare fosse inchiostro e il cielo carta, non basterebbero per scrivere quanto ti amo". Per quanto riguarda le frasi celebri, si ricorda una massima di William Shakespeare, "Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelline, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte" ed una della poetessa Elizabeth Barret Browning: "Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell'intera mia vita! E, se Dio vuole, ancor meglio t'amerò dopo la morte".

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2017, FRASI D'AMORE, DEDICHE, MESSAGGI E VIDEO: TORINO, OFFERTA PER GLI INNAMORATI AL MUSEO DEL CINEMA (EVENTI, 14 FEBBRAIO) - Moltissime coppie si spingeranno lungo le strade del centro o della periferia per festeggiare San Valentino 2017. Una passeggiata romantica lungo la spiaggia, oppure fra i ciottoli dei centri storici, qualsiasi sia la vostra meta diverse iniziative sono state ideate per gli innamorati in occasione della loro festa. In particolare il Museo del Cinema di Torino aprirà le proprie porte a tutti coloro che si presenteranno in coppia, a cui verrà offerto uno sconto del 50% sull'acquisto di due biglietti. In poche parole solo uno dei due pagherà il ticket per entrare. Si corre invece a Terni, dove la prossima domenica, sottolinea Umbria24, 2.500 podisti si ritroveranno ai nastri di partenza per la celebre Maratona di San Valentino, un appuntamento tradizionale ed imperdibile organizzato dalla Amatori Podistica Terni. La grande affluenza dimostra l'interesse dell'iniziativa, che chiamerà a Terni anche circa 100 maratoneti stranieri, giunti da 25 Paesi.

