AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: code su A12 e A24 (ultime notizie in tempo reale, oggi 14 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 14 FEBBRAIO 2017). CODE PER INCIDENTE E LAVORI - Traffico e incidenti stanno causando code oggi sulle nostre autostrade. Secondo l'ultimo bollettino di Autostrade per l'Italia, per gli automobilisti in viaggio in queste ore, sono indicate queste situazioni in cui si possono verificare disagi: sull'A24 Roma-L'Aquila-Teramo (Km 6.5 - direzione: Tangenziale est) code a tratti tra Via Togliatti e Portonaccio per traffico intenso e sempre sull'A24 Roma-Teramo (Km 8.1 - direzione: Roma) coda tra Nodo A24/A1 Milano-Napoli e Roma est per incidente; sull'A12 Genova-Livorno (Km 22.8 - direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori; sull' A3 Napoli-Salerno (Km 0 - direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Agli automobilisti è sempre consigliata prudenza alla guida non solo in caso di incidenti. In particolare è bene sempre prestare molta attenzione alle norme del codice della strada, soprattutto quelle che riguardano il rispetto dei limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 14 FEBBRAIO 2017). GIOVEDI’ 16 CHIUSURA BUSALLA-GENOVA BOLZANETO VERSO GENOVA - Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A7 Genova-Serravalle, giovedì 16 febbraio, dalle ore 02:00 alle ore 05:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, per lavori di manutenzione e taratura Tutor. Per gli automobilisti in viaggio in alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente a Busalla, potranno rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Per le medie e lunghe percorrenze, si consiglia, a chi è diretto a Genova, di utilizzare la Diramazione Predosa- Bettole (D26) e quindi la A26. Autostrade per l’Italia ricorda che costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.

