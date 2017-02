AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2017/ Oggi, frasi d'amore: come stupire il proprio partner con dediche speciali (14 febbraio)

AUGURI DI SAN VALENTINO 2017: OGGI, FRASI D'AMORE, DEDICHE, MESSAGGI E VIDEO: LE PAROLE DA DEDICARE (14 FEBBRAIO) - Oggi è San Valentino e c'è chi usa questo giorno per essere un po' più dolce e carino con il proprio partner. Volete provare a stupirlo? Sono molti i modi in cui è possibile far arrivare il proprio amore e sono molte le frasi che si possono trovare sul web che sono in grado di rendere felice la persona amata. Siamo sicuri che, se cercate bene, troverete quella che fa per voi! "Due cuori si uniscono in questo giorno così speciale, e battono forte per mantenere il ritmo del nostro grande amore. Auguri di buon San Valentino, ti amo", è una frase molto romantica che però rischia di essere troppo zuccherosa: e, se non siete i tipi adatti, meglio non dire frasi del genere. "Ti amo, tre secondi per dirlo, tre ore per spiegarlo e una vita intera per provarlo. Sei il mio primo pensiero la mattina e l'ultimo pensiero della notte...buon San Valentino amore", classica frase da diario delle superiori, ma sempre efficace. Volete trovare la frase di San Valentino adatta a voi? Cliccate qui.

AUGURI DI SAN VALENTINO 2017: OGGI, FRASI D'AMORE, DEDICHE, MESSAGGI E VIDEO: "TI AMO", IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO (14 FEBBRAIO) - Ti amo: è questa la parola d'ordine per chi fa gli auguri di San Valentino 2017 oggi, martedì 14 febbraio. Certo il compito è più semplice se si ha a che fare con un/una fidanzato/a italiana. Al limite, c'è chi se la cava con una compagna americana o inglese: chi di noi non direbbe "I love you"? E soprattutto se a scuola si è studiato francese può fare un certo effetto uscirsene con un romantico "Je t'aime". Ma mettiamo il caso vi siate innamorati di una bellezza ungherese: sapreste sorprenderla con un "szeretlek"? Vi assicuriamo che non stiamo facendo la supercazzola, proprio oggi: abbiamo troppo rispetto per i lettori, ma non sarebbe strano se il vostro cuore iniziasse a palpitare ad esempio per una giapponese. In quel caso le parole magiche sarebbero:"Kimi o ai shiteru". Assomigliano ad uno scioglilingua le versioni russe "Ya tybyà lyublyu" e svedesi "Jag aelskar dig". E se siete stati così folli da scegliere una fidanzata di un'altra nazionalità...cliccate qui!

AUGURI DI SAN VALENTINO 2017: OGGI, FRASI D'AMORE, DEDICHE, MESSAGGI E VIDEO: MICHELLE HUNZIKER PENSA AI SINGLE (14 FEBBRAIO) -Quanti single oggi, 14 febbraio 2017, sperano un giorno di avere una fidanzata come Michelle Hunziker? Di sicuro tantissimi. Ma saranno confortati nel sapere che la svizzera sta pensando proprio a loro. La presentatrice televisiva elvetica, infatti, giusto ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae nell'atto di addentare una torta di cioccolato a forma di cuore con la scritta "Love". La bellissima Michelle ha voluto così motivare la sua pensata:"Voglio essere la prima a festeggiare l'Amore con voi e lo faccio azzannando un "piccolo" cioccolatino...questo San Valentino è dedicato anche ai single che devono fare una cosa molto importante...Amare tantissimo se stessi e dedicarsi qualcosa di speciale sapendo che non si è soli per sempre daiiiiii Vaccalögia !!!! Un abbraccio forte a tutti". Curiosi di vedere Michelle Hunziker in versione killer di cuori di cioccolato? Allora cliccate qui!

© Riproduzione Riservata.