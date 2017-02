BUON SAN VALENTINO 2017 / Immagini, auguri, frasi d’amore, cartoline e gif animate per sms e Whatsapp (oggi, 14 febbraio)

BUON SAN VALENTINO 2017: IMMAGINI, FRASI D’AMORE, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE E GIF ANIMATE Tantissimi innamorati stanno pensando, se non l’hanno già fatto, di fare gli auguri di buon San Valentino alla propria dolce metà, magari nel modo più originale e romantico possibile. Non è nemmeno detto che delle coppie oggi riescano a vedersi e quindi lo smartphone diventa un mezzo importante per far sapere al proprio lui o alla propria lei quanto sono importanti. Non mancherà chi cercherà una frase originale da spedire, magari riprendendosi con un video o inviando un audiomessaggio via whatsapp. Non si tratta però di qualcosa di facile per tutti. Propio per questo ci sono altri mezzi, come dedicare una delle tante canzoni d’amore, inviando il link del video di youtube o prendendo spunto da qualche frase del testo che si sente particolarmente adatto per descrivere i propri sentimenti. E a questo proposito non bisogna dimenticare che esistono anche tanti capolavori della letteratura a cui ispirarsi, tra romanzi e poesie. Di certo però ci sarà chi non rinuncerà a qualche colorata e romantica cartolina virtuale e anche le gif animate potrebbero essere d’aiuto, tra cuoricini e baci. Insomma, non ci sono scuse: se si tiene a fare gli auguri di buon San Valentino i mezzi, come si vede, non mancano.

© Riproduzione Riservata.