CENA DI SAN VALENTINO, PREPARATE INSIEME IL MENÙ PIÙ ROMANTICO DELL'ANNO: I CONSIGLI PER PIETANZE ORIGINALI - La complicità è l'ingrediente principale per preparare una gustosa cena di San Valentino, ma importante è anche la creatività per un bel mix grazie al quale celebrare la festa degli innamorati in armonia con il proprio partner. Cucinare insieme è un modo per ritrovare dialogo e rafforzare il rapporto di coppia, quindi potete preparare in casa il menù più romantico dell'anno, anziché prenotare la classica cena a lume di candela al ristorante. L'atmosfera che si crea davanti ai fornelli permette alla coppia di sperimentare fantasie e condividere dove emozioni. Per l'antipasto, ad esempio, potete preparare delle pizzette a forma di cuore, usando la pasta della pizza o quella sfoglia. A forma di cuore potete fare anche i pomodorini: basta tagliare un pezzettino da ognuno e unire le parti più grandi per creare un cuore. Alternatelo ad un bocconcino di mozzarella di Bufala per creare degli spiedini. Con un po' di fantasia, dunque, si può preparare qualcosa di originale. Secondo una ricerca della Coldiretti, il 72% degli italiani mangerà pesce azzurro. Cioccolato e fragole, invece, protagoniste del dolce.

CENA DI SAN VALENTINO, DALLE OSTRICHE AL PEPERONCINO PICCANTE, I NOSTRI CONSIGLI IN TEMPO DI CRISI - Al grido di: qualsiasi cosa purchè stare insieme. La cena di San Valentino si avvicina e con essa anche la voglia di mettere in tavola qualcosa di speciale. Il tipico menù di San Valentino è ancora una volta a base di ostriche, champagne e fragole ma ormai è diventato qualcosa di impensabile per le famiglie italiane e le giovani coppie che non navigano nell'ora e che, spesso, sono ancora alla ricerca di lavoro. E allora come sopperire alla mancanza di questi piatti detti afrodisiaci? La nostra ricetta è semplice ed è alla portata di tutte le tasche. Da sempre, infatti, nelle sostanze afrodisiache c'è anche il piccante. Peperoncini e i suoi derivati non solo costano poco in confronto ad ostriche e champagne ma possono essere usati in tutti i piatti che avete pensato per la vostra cena romantica e afrodisiaca. Il peperoncini può essere usato per l'antipasto, che esso sia di pesce o di carne, ma anche per i primi, i secondi e il dolce. Sono sempre di più i cioccolatini o il gelato che portano in tavola un pizzico di peperoncino. Se poi non volete nemmeno stressarvi ai fornelli o, semplicemente, non sapete farlo, potrete optare per una bella pizza piccante magari con peperoncino o solo salame piccante e 'nduja. A questo punto non solo la serata sarà salva ma anche il post cena lo sarà.

CENA DI SAN VALENTINO, DALLE OSTRICHE AL PEPERONCINO PICCANTE, I NOSTRI CONSIGLI IN TEMPO DI CRISI - Mettiamo un attimo da parte la crisi e l'impossibilità di cenare a base di ostriche e champagne. Sono molte le giovani coppie che questa sera opteranno per un menù fisso (offerto da molti locali) per non rimanere in casa. Anche in questo caso siamo pronti a darvi i nostri consigli. La cena di San Valentino è fatta anche di un momento dedicato al dolce e dopo aver mangiato le prime portate in qualche ristorante, potrete riservare il vostro post cena per l'intimità della vostra casa. In questo caso il nostro coniglio ricade su dolci al cucchiaio molto più pratici e "sensuali" di torte vere e proprie. Se proprio siete negati con i dolci e non avete voglia di fare un corso accelerato sul web, potrete optare su ciocciolati e rose rosse. Certamente funzionerà anche così.

