DIGA DI OROVILLE/ California, rischio crollo: lancio di pietre dagli elicotteri per arginare il flusso d'acqua (oggi, 14 febbraio 2017)

DIGA DI OROVILLE IN CALIFORNIA, RISCHIO CROLLO: 7 ORE DI MACCHINA PER RAGGIUNGERE ZONE SICURE (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - I cittadini americani residenti nei pressi della diga di Oroville, la chiusa a nord della California a rischio crollo, stanno evacuando la zona per sfuggire ad una possibile inondazione lungo il fiume Feather. Il rischio, infatti, è che l'argine possa cedere riversando sulle abitazioni poste sotto il lago di Oroville un muro di 230 metri di acqua. Come riportato da Rai News i cittadini del posto, dopo l'ordine di evacuazione emesso dalle autorità, si sono messi in macchina compiendo anche 7 ore di viaggio pur di raggiungere zone collinari fuori pericolo. Ma in questo momento sono molte le strade nell'area del lago di Oroville ad essere letteralmente intasate. Nel frattempo il governatore della California, Jerry Brown, in passato critico con le iniziative del Presidente Trump, ha chiesto assistenza all'inquilino della Casa Bianca per i 188.000 residenti delle contee di Butte, Sutter e Yuba.

DIGA DI OROVILLE IN CALIFORNIA, RISCHIO CROLLO: LANCIO DI PIETRE DAGLI ELICOTTERI PER ARGINARE IL FLUSSO D'ACQUA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Continua a destare preoccupazione la situazione della diga di Oroville, la chiusa più alta d'America situata a nord di Sacramento, in California, attualmente a rischio crollo. Dopo anni di siccità, forti piogge e nevicate si sono concentrate sulla zona in cui la diga è stata costruita dal 1962 e il 1968: nel tentativo di aprire le paratoie per svuotare il lago di Oroville, però, le autorità si sono accorte della presenza di problemi allo sfioratore, il canale di scarico studiato per evitare che il livello dell'acqua superi quello della diga. Come riportato da Il Post, pare che il problema sia stato causato in realtà da una crepa formatasi a causa dell'erosione e in questo momento sono in corso le operazioni per tentare di arginare il flusso d'acqua con gli elicotteri che stanno lanciando dall'alto pietre e blocchi di cemento per provare ad evitare il cedimento. A circa 200mila persone è stato ordinato di evacuare la zona per non incorrere in un rischio alluvione: lo sceriffo della contea di Butte ha ripetuto per ben 3 volte che "non si tratta di un'esercitazione".

