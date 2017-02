DON MARINO/ 13enne abusata dal parroco: la sentenza shock, "era consenziente" (14 febbraio 2017)

GIADA VITALE, 13ENNE ABUSATA DAL PARROCO DON MARINO: LA SENTENZA SHOCK, "ERA CONSENZIENTE" (14 FEBBRAIO 2017) - Si parlerà di Giada Vitale nel numero di F in edicola domani, mercoledì 15 febbraio 2017: la ragazza di 21 anni che ha denunciato di aver subito degli abusi sessuali dal parroco di Portocannone (CB), don Marino Genova. La storia di Giada è complicata e inquietante: orfana di padre dall'età di 3 anni, Giada cresce con la mamma e la nonna. A partire dall'età di 13 anni, la bambina viene messa apparentemente sotto l'ala protettiva del prete del posto che la inserisce nel coro della parrocchia e, come la stessa Giada ha scritto in una lettera inviata a Papa Francesco, rapidamente da "padre si trasforma, e assume le sembianze di un mostro che fagocita la mia mente, il mio cuore, la mia innocenza". Secondo il racconto di Giada, don Marino inizia ad avere per lei attenzioni particolari, addirittura le dice:"Ti voglio mettere incinta, voglio un bambino". Il parroco, secondo Giada, ha con lei dei rapporti sessuali frequenti: anche prima di dire messa o di celebrare un funerale. La sua versione dei fatti, però, è diversa: il sacerdote sostiene di averla toccata soltanto in rare occasioni. Il paradosso dell'intera vicenda, però, deve ancora arrivare: sì, perché inizialmente la posizione di don Marino viene archiviata poiché "il sacerdote non è imputabile per quanto accaduto dopo il compimento dei 14 anni dell’adolescente". All'interno della rubrica Donne Coraggiose di F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei, la giovane racconta di come sia stato impossibile, vista la sua età e la sua complicata situazione alle spalle, rendersi conto all'epoca che la dipendenza provata nei confronti dell'allora parroco non era amore. Per questo motivo vi è una certa incredulità nel commentare la sentenza shock che dopo un processo di 3 anni l'ha addirittura dichiarata consenziente:"Nella prossima udienza, il giudice si esprimerà sui due mesi precedenti al mio quattordicesimo compleanno - dice Giada- come se poche settimane possano trasformare una ragazzina traumatizzata in una donna consapevole".

© Riproduzione Riservata.