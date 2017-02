Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 14 febbraio: i numeri vincenti! (conc 19/2017, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, martedì 14 febbraio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 19esima attesa puntata di inizio settimana e inizio febbraio 2017, oltre che la puntata più romantica dell’anno dato che cade esattamente di San Valentino. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il diciannovesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 19/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare ai due vincitori di Carrara e Torino che solo tre giorni fa hanno festeggiato due vincite da quasi 32mila euro, realizzate con due giocate Oro da 2 euro su 10 numeri di un'estrazione frequente: in entrambi i casi, sono stati indovinati 9 numeri. Si festeggia anche a Capaccio, in provincia di Salerno, e a Milano, con altre due vincite da oltre 21mila euro. Nell'ultimo concorso, il 10eLotto ha restituito in vincita 25,2 milioni di euro, portando a 434,4 milioni il totale dall'inizio dell'anno. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto, di ritorno alla normalità ormai ad un mese dalle feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 19esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 132 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 101 e 97 tornate, a Torino invece l’11 non si vede da ben 93 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017): CHE VINCITE! - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 88.300.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2016 con il risultato delle grandi vincite arrivate dagli studi di Sisal e Agipro. Oltre 66,6 milioni di vincite per un totale che supera gli 810 milioni di euro, di cui 297 arrivati grazie alle vincite con punti 2. È il bilancio del primo anno del nuovo SuperEnalotto, partito - come ricorda una nota Sisal - il 2 febbraio 2016. Nello stesso periodo (fino al 2 febbraio 2017) sono state assegnate oltre 2 milioni di vincite immediate (altra novità della nuova formula, insieme al 2) per un totale di oltre 53 milioni di euro. Il 27 ottobre 2016, inoltre, è stata vinta la cifra più alta mai assegnata nella storia del gioco a un unico vincitore: 163,5 milioni di euro guadagnati con il 6 centrato a Vibo Valentia. L’importo medio di giocata, continua la nota, è “minimo”: «Il 71,5% delle schede ha un importo massimo di 2 euro, il 96,9% delle schede ha un importo massimo di 5 euro», si legge nel report di AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 76 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 60 e 49 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 88,3 milioni di euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017): LE VINCITE - La festa non finisce mai, in compagnia delle estrazioni di Lotto e 10eLotto. I due concorsi Sisal ritornano questa sera con una nuova ondata di premi, distribuiti in tutto il nostro territorio. Una grossa fetta di giocatori è già in festa, non solo per le quote dell'ultima estrazione, ma anche grazie alle diverse modalità di gioco. Sui siti specializzati e nelle ricevitorie è possibile infatti scegliere di giocare anche in modalità estrazione frequente e Lotto 5'. In aggiunta al concorso serale, le possibilità vincita aumentano quindi notevolmente. Per quanto riguarda invece i premi dell'ultimo appuntamento del 10eLotto, in vetta troviamo due fortunelli di Carrara, in provincia di Massa Carrara, che sono riusciti a sfiorare due vincite da 32 mila euro. Il bottino è reso più cospicuo grazie alla modalità Oro ed estrazione frequente, centrando 9 numeri su 10 totali. In festa anche Milano e la provincia di Salerno, Capaccio, dove si sono verificate due vincite che superano i 21 mila euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017): LA SMORFIA - Tutti gli appassionati del Lotto e 10eLotto stanno organizzando il loro spazio preferito per assistere al concorso di questa sera. Bisogna pensare alla comodità di un bel divano o una poltrona, mentre segniamo i numeri vincenti sulla nostra schedina. Il tutto aspettando quel momento in cui stappare lo spumante e darci alla pazza gioia. Prima di tutto bisogna ovviamente assicurarsi di aver fatto la nostra vittoria, appuntamento che potrebbe esserci sfuggito a causa del tran tran quotidiano. Intanto che raggiungete la ricevitoria più vicina, iniziamo con illustrarvi i numeri che abbiamo scelto per oggi, grazie alla smorfia napoletana. L'interesse dei giapponesi per la divisa vittoriana da cameriera supera ogni limite, tanto che non è raro vederla indossata dalle cameriere dei locali più esclusivi. L'idea del gestore di una palestra supera anche questo uso, lanciando una campagna promozionale di crowfunding in cui le esperte di fitness indossavano la divisa vittoriana. La particolarità della struttura riguarda in realtà la volontà di rimanere un luogo d'incontro intimo ed esclusivo, con posti accessibili limitati. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la palestra, 82, la cameriera, 60, la divisa, 43, il Giappone, 2, e la campagna, 20. Come Numero Oro scegliamo invece l'ossessione, 31. Ed ora, lanciamoci alla scoperta dei numeri vincenti di oggi: quanti sono i fortunati?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017): LE QUOTE - E mentre tutti noi giocatori del SuperEnalotto rilanciamo ancora una volta la nostra sfida per raggiungere il Jackpot, il montepremi supera gli 88,3 milioni di euro. Si avvicina di un altro passo al prossimo traguardo, ottenuto da Catania nel 2012, quando un fortunello ha vinto 94 milioni di euro. A contribuire all'Italia in festa tutti i premi secondari che, seppur di dimensioni ridotte, permettono di poter togliere qualche sfizio ed in alcuni casi anche qualcosina in più. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal le quote hanno dimostrato di essere uscite definitivamente dal periodo d'oro. Un ribasso vertiginoso, che vede la prima vincita del valore di quasi 20 mila euro. In questo caso i fortunelli a centrare la combinazione corretta sono stati undici, mentre un solo giocatore è riuscito a realizzare il 4+ da 19.478 euro. Si prosegue con i 1.760 euro destinati dal 3+ a 133 vincitori, mentre il 4 scende ulteriormente verso i 194,78 euro, vincita indovinata da 1.138 giocatori. I tagliandi fortunati che hanno registrato il premio del 3, pari a 17,60 euro sono stati invece 38.083, mentre 507.833 sono stati i biglietti vincenti che hanno realizzato i 5 euro come premio del 2. Si chiude con le ben note quote standard, capeggiate dal 2+ che regala i suoi 100 euro a 2.116 giocatori, mentre 11.800 vincitori conquistano i 10 euro donati dall'1+, contro i 23.027 che hanno invece centrato lo 0+ ed hanno conquistato 5 euro a testa.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Countdown per le estrazioni del SuperEnalotto di questa sera, dove ci verrà rivelato se qualcuno avrà vinto il Jackpot. Il montepremi è quasi scivoloso, ma il bottino che metterà in palio, pari a 88,3 milioni di euro, aiuta a mantenere alta la concentrazione. Nel frattempo continuiamo a spremerci le meningi per trovare tutti i modi migliori per fare la prima spesa della nostra vincita. La nostra Rubrica vi segnala per oggi un interessante progetto di KickStarter, che unisce l'abbigliamento alla tecnologia. Senstone è in grado di aumentare la percezione delle persone grazie al primo registratore indossabile esistente in tutto il mondo. Si potrà rimanere concentrati su ogni tipo di attività ed allo stesso tempo prendere appunti, registrare email, riunioni, il tutto mentre si può tranquillamente passeggiare per tutta la città. Una vera e propria agenda interattiva che ci permetterà di memorizzare qualsiasi impegno. Il goal di 50 mila dollari è stato superato immediatamente e mancano ancora 31 giorni di tempo prima che l'iniziativa venga realizzata.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI (dalle 20:20)

© Riproduzione Riservata.