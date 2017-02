INCIDENTE STRADALE / Magione, auto contro camion: ferita bimba di 20 mesi (Ultime notizie oggi, 14 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE MAGIONE: FERITA BIMBA DI 20 MESI IN SCONTRO AUTO-CAMION (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Una bambina di 20 mesi è rimasta ferita in un incidente stradale a Magione, in provincia di Perugia. Secondo quanto riportato dal Umbriajournal.com si sono scontrati un'auto e un camion: nello scontro sono rimasti feriti anche i genitori della bambina. L'incidente stradale è avvenuto verso le 19 di ieri sera. In base a quanto ricostruito dai Vigili del fuoco del comando di Madonna Alta di Perugia, l’auto sulla quale viaggiava la famiglia con la bambina si è scontrata con il “carrellone” del camion. Al momento la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Sarebbe stato il camion, che procedeva verso Perugia, ad invadere la corsia opposta con il carrellone e l’auto ci sarebbe finita sopra. Non è certo comunque il numero dei feriti. Secondo i vigili del fuoco i feriti in totale sarebbero tre: sono stati trasportati in ospedale e la bambina sarebbe in osservazione. Mentre secondo fonti ospedaliere i feriti di questo incidente stradale sarebbero quattro, tutti in gravi condizioni.

© Riproduzione Riservata.