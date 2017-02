INGV/ Terremoto oggi e Meteo, ultime scosse: Cile sisma di 3.8M (tempo reale, 14 febbraio 2017, ora 1:55)

INGV TERREMOTO OGGI E METEO, ULTIME SCOSSE IN CILE: SISMA DI 3.8M IN ATOFAGASTA (TEMPO REALE, 14 FEBBRAIO 2017) - Trema di nuovo il Cile, a causa di una scossa di terremoto di 3.8M che ha colpito oggi Atofagasta alle 00:11. L'epicentro è stato individuato a latitudine 23.24 e longitudine 69.69, ipocentro a 102 km di profondità. Alle 22:40 è stato colpito invece O'Higgins da un sissma di 4.0M. In questo caso il punto colpito è stato localizzato a latitudine 34.34 e longitudine 72.03, ipocentro a 12 km di profondità. Alle 22:39 si è verificato invece un sisma di 3.3M nel Kansas, rilevato a latitudine 37.04 e longitudine 97.38, ipocentro a 8 km di profondità. L'epicentro si trova inoltre a 25 km da Wellington, negli Stati Uniti, ed a 175 km da Oklahoma City. In Italia, l'ultimo terremoto superiore al livello minimo è stato registrato dai sismografi del Centro Nazionale Terremoto INGV nella provincia di Rieti e con potenza pari a 2.1 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.62 e longitudine 13.31, ipocentro ad 8 km di profondità. Interessate Amatrice, Campotosto, Accumoli, Capitignano, Montereale, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Arquata del Tronto, Borbona, Acquasanta Terme, Barete, Cagnano Amiterno e Rocca Santa Maria.

INGV TERREMOTO OGGI E METEO, VENTO IN SARDEGNA E LIGURIA, BEL TEMPO NEL RESTO DELLA PENISOLA (TEMPO REALE, 14 FEBBRAIO 2017) - La giornata di San Valentino 2017 sarà interessata invece da un anticiclone che permetterà di avere bel tempo in tutta la penisola. Si segnala solo un forte vento che potrebbe colpire la Liguria fra la mezzanotte e le 18 di oggi, caratterizzato dal bollino giallo. Situazione analoga anche per la Sardegna, dove il maltempo imperversa in alcune zone già dalle prime ore del mattino di ieri e potrebbe continuare fino alle 18 di oggi. In generale la terza settimana di febbraio si rivelerà soleggiata in molte regioni italiane, che potrebbe fare spazio a qualche annuvolamento intorno al prossimo 20 febbraio. Le temperature, sottolinea Il Meteo, dovrebbero quindi avvertire un significativo rialzo, tranne che nel caso in cui dei nuclei freddi avanzino dal Nord Atlantico verso l'area centrale del Medierraneo. Se così dovesse accadere, il maltempo tornerebbe a colpire la penisola, in alcuni casi anche di matrice invernale.

