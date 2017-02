MAMMA ACCOLTELLA IL FIGLIO E SI SUICIDA/ Torino: condizioni del bambino in miglioramento, le parole del padre Dante Scrivano (oggi, 14 febbraio 2017)

MAMMA ACCOLTELLA IL FIGLIO E SI SUICIDA A TORINO: CONDIZIONI DEL BAMBINO IN MIGLIORAMENTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) -Sono in miglioramento le condizioni del bambino di 7 anni accoltellato a Torino dalla mamma suicida, una 34enne albanese che domenica si è tolta la vita lanciandosi dal balcone del suo appartamento all'ottavo piano. A riportarlo è l'Ansa sottolineando che il bambino, ricoverato al reparto di Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, è cosciente dopo essere stato operato per le ferite a polmone, fegato e milza. A detta dei sanitari le sue condizioni sono in "lento e costante miglioramento" ma la prognosi resta comunque riservata. Nel caso in cui non dovessero insorgere complicanze, nei prossimi giorni il piccolo verrà trasferito nel reparto di Chirurgia della struttura sanitaria torinese. Ricordiamo che la mamma suicida, secondo quanto raccontato dai vicini di casa a Il Messaggero, soffriva di depressione poiché non si era mai rassegnata alla separazione dal marito.

MAMMA ACCOLTELLA IL FIGLIO E SI SUICIDA A TORINO: LE PAROLE DELL'EX COMPAGNO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) -Elida Zero: è questo il nome della mamma che ha accoltellato il figlio a Torino domenica prima di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dall'ottavo piano. La donna, come riportato da La Repubblica, soffriva di una depressione diventata cronica, che l'aveva spinta anche a chiedere asilo in Francia con il suo bambino. La conferma delle difficoltà dell'albanese, che da qui a 3 mesi avrebbe compiuto 35 anni, è arrivata anche dall'ex compagno, Dante Scrivano, sentito nelle ultime ore in Procura nonostante abbia dichiarato di non trovarsi nell'appartamento di via Bologna 267 che lui stesso, poche settimane fa aveva liberato per mamma e figlio per riportarle a Torino. L'uomo ha raccontato:"Lei aveva grossi problemi: giovedì mi aveva telefonato, dicendo che avrebbe fatto una pazzia". Una minaccia che purtroppo ha avuto seguito...

