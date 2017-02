MASSIMO BOSSETTI/ La madre Ester Arzuffi “fecondazione assistita senza saperlo, mai stata con Guerinoni” (delitto Yara Gambirasio, oggi 14 febbraio)

MASSIMO BOSSETTI, DELITTO YARA: LA VERSIONE CHOC DI ESTER ARZUFFI (ULTIME NOTIZIE) - Il caso di Massimo Bossetti continua a far parlare dopo le importanti e a loro modo clamorose parole della madre Ester Arzuffi, intervistata dalla trasmissione Bianco e Nero su La7. La nuova versione riguarda il famoso dna di Giuseppe Guerinoni, quello che ha portato ad incastrare Bossetti, con la madre del condannato per il delitto di Yara Gambirasio che ha raccontato ieri quanto segue: «La scienza non sbaglia ma io non sono stata con lui - ha detto nel corso di una trasmissione televisiva -. Per me c'è una fecondazione assistita praticata da un ginecologo da cui andavo, ma né a me né a mio marito nessuno ha detto niente». La mare di Bossetti ha spiegato che andasse spesso da quel medico perché non riusciva a rimanere incinta; «io ero in mano sua. Non perché non rimanevo incinta, io sono rimasta incinta ma i bambini mi morivano addosso, allora lui diceva: 'Diamo uno spunto in più per aiutare anche gli spermatozoi di tuo marito'. Ed è lì che mi hai inserito un liquido freddo, freddissimo». Il giornalista Luca Telese ha poi chiesto la domanda che ognuno ha pensato in cuor suo di fronte a questa tardiva rivelazione: «Ci ho pensato molto - ha concluso - e ho deciso che proprio adesso è il momento in cui io devo parlare e dire veramente tutto quello che io mi sento di dire, è la mia verità e la verità pura. Perché se io fossi stata con Guerinoni lo avrei detto. Non l'ho mai detto perché non sono mai stata».

MASSIMO BOSSETTI, DELITTO YARA: CI SARANNO NOVITÀ SUL PROCESSO? (ULTIME NOTIZIE) - Con queste nuove rivelazioni della madre di Massimo Bossetti, potrebbe cambiare qualcosa in termini processuali? Al momento pare comunque di no, visto che la rivelazione sulla presunta PMA subita senza saperlo da Ester Arzuffi non cambierebbe l’esito di quanto stabilito dai giudici: Bossetti è colpevole perché il suo dna è stato trovato sulle famose mutandine della povera Yara, ma quel dna potrebbe avere un’origine diversa da quanto pensato durante il lunghissimo processo concluso nel 2016. Il dna di Giuseppe Guerinoni, un autista di Gorno morto nel 1999, è stato attribuito al figlio illegittimo Bossetti, e per questo fatto per molti mesi non si è riusciti ad uscire dal rompicapo di come un dna di una persona deceduta potesse essere sul corpo della giovane assassinata e violentata. Il dna di Guerinoni è quello che ha portato a incastrare Bossetti, ma la madre dell'uomo ha sempre negato di avere avuto rapporti con l'autista di Gorno. Nell'udienza di febbraio 2016 nella quale avrebbe dovuto testimoniare, si era avvalsa della facoltà di non rispondere "perché avevo addosso i media, avevo addosso di tutto e di più, ne ho sentite di tutti colori e quindi per rispetto di mio marito, dei miei figli e per me stessa ho preferito non rispondere"

