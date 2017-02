METEO/ Ultime notizie: allerta, nuvole al Sud e schiarite al Nord (previsioni del tempo oggi, 14 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO: NUVOLE E SCHIARITE AL NORD (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Nuvole alternate a schiarite per quanto riguarda la situazione meteo oggi. L'ultimo bollettino delle previsioni del tempo di Meteo.it indica infatti per la giornata di oggi prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso al Nordest, regioni centrali tirreniche e Campania. Un po’ di nubi sono segnalate invece sul resto d’Italia. Nella prima parte della giornata deboli piogge sono attese sul Piemonte (con neve oltre 900 metri), sulla Campania, sulla Puglia, sulla Basilicata, sulla Calabria Ionica e sulla Sardegna. Nel pomeriggio è previsto ancora qualche pioggia solo sulla Sardegna Meridionale e la Sicilia Orientale. Durante la notte banchi di nebbia saranno possibili nella fascia centrale della Valpadana e nelle valli dell’Umbria e interne del Lazio. Per quanto riguarda le temperature sono segnalate con poche variazioni di rilievo. Il tempo sarà ancora ventoso per venti di Tramontana in Liguria e sud-orientali sul Tirreno e nelle Isole.

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO: ALTA PRESSIONE IN RIMONTA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - E' previsto da domani un assaggio di Primavera sul nostro paese: le temperature infatti, secondo le ultime previsioni del tempo di Meteo.it, si attesteranno sui valori tipici del mese di marzo: nebbie al Centronord. L’alta pressione sta infatti arrivando anche sul nostro Paese: oggi ci saranno correnti comunque correnti umide che porteranno un po’ di nuvole e qualche pioggia, in particolare al Sud e sulle Isole. Da domani poi l’alta pressione occuperà con decisione l’Italia con un assaggio di primavera che si farà sentire nella parte centrale della settimana: le giornate saranno infatti nel complesso soleggiate e caratterizzate da temperature di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali, sui valori nel complesso tipici di metà marzo. Saranno possibili locali nebbie al Centronord nelle prime ore del giorno. Farà caldo anche in montagna, con lo zero termico che salirà fino a 2800 metri sulle Alpi orientali.

