NOKIA 3310 DATA USCITA E COSTO: LO STORICO TELEFONINO VERRÀ PRESENTATO A FINE MESE A BARCELLONA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Il Nokia 3310 sta per tornare: l'indistruttibile telefonino lanciato nel 2000 verrà riproposto a fine febbraio, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. I fan dello storico telefonino sono già pronti ad andare all'assalto della nuova versione, riveduta e corretta. L'indiscrezione è stata diffusa da Evan Blass di VentureBeat: pare che HMD, il marchio che ha la licenza di vendita dei dispositivi dell'azienda finlandese, mostrerà il nuovo Nokia 3310 a fine mese. Alla kermesse catalana debutteranno tre dispositivi Nokia: tre smartphone e un altro telefono. In quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di un omaggio al 3310, uno dei dispositivi più amati. Non è necessario correre a comprare il salvadanaio, perché secondo i primi "rumors" dovrebbe costare solo 59 dollari circa. Una delle novità dovrebbe essere la connessione 3G, ma si parla anche di doppia sim, 30 giorni di stand-by e 22 ore di chiamate, player mp3, fotocamera da 2 megapixel e schermo da 2,4 pollici. Tra il 2000 e il 2005 vennero venduti 126 milioni esemplari, ma è ancora usato da alcuni "irriducibili", infatti in Cina vengono ancora prodotte batterie compatibili. Schermo in bianco e nero, resistenza superiore, niente fotocamera, ma soprattutto una grande capacità di agganciare la linea: prendeva segnale anche sottoterra.

© Riproduzione Riservata.