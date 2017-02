RAGAZZO SUICIDA A LAVAGNA/ Quella lunga attesa che ci separa dalla sua scelta

Caro direttore,

un ragazzo di sedici anni è stato fermato all'uscita di scuola dalle forze dell'ordine per un normale controllo di routine. Scoperto in possesso di alcuni grammi di hashish, è stato condotto a casa per una perquisizione di rito alla presenza dei genitori. La perquisizione ha dato esito negativo, ma, mentre le autorità stavano parlando con i genitori, il ragazzo si è lanciato dalla finestra di casa suicidandosi. Fin qui la ricostruzione, i fatti. E mi si perdonerà se qualcosa non è esatto perché quello che si sa viene tutto dai media e non è detto che sia così preciso.

Quello che è certo è che questo episodio è avvenuto a Lavagna, in provincia di Genova, dove sono stato vice parroco per tre anni e dove i protagonisti di questa vicenda hanno per me volti e storie conosciuti. Per questo non mi trovo di fronte ad un normale "caso" di cronaca: perché vedo la rabbia e lo sgomento di chi era amico di questo ragazzo, ascolto le loro parole, ricevo le loro telefonate e non mi permetterei mai di squarciare il rispettoso silenzio che ciascuno deve al dolore di una famiglia e di un'intera comunità.

Ciò che noi possiamo dire, in un momento come questo, è quindi ben poco. Possiamo anzitutto arrenderci davanti al grande mistero della libertà umana che, mai come in questo momento, ci appare sovrana e indiscussa. Nessuno sa che cosa passava per la testa di quel ragazzo, si possono fare ipotesi, ma nessuno può chiudere la questione a cuor leggero. La verità, che cade su questa storia come un macigno, è che lui ha scelto la morte, è che nella vita — in ogni vita — si può scegliere la morte. E davanti a questo noi non possiamo fare niente. Nulla possono le forze dell'ordine, la scuola, lo stato, la Chiesa: ciascuno di noi può scegliere di morire.

Eppure il dolore è grande. E' grande perché — proprio nel momento in cui noi onoriamo la libertà e accettiamo che una persona possa perfino scegliere di morire — sentiamo, esattamente nello stesso istante, che la cosa più vera della vita non è morire, bensì vivere. Scegliamo la morte, ma siamo fatti per la vita. E questa certezza non riusciamo a togliercela da addosso con nessun ragionamento, nessuna sofisticata elucubrazione. Noi siamo qui per vivere e contempliamo questa morte, come ogni morte, come una cosa ingiusta, che tradisce la promessa che portiamo nel cuore, ossia che la nostra vita possa essere felice.