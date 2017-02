Sciopero mezzi Reggio Emilia e Caserta / Tpl Seta e Dav Angelino, oggi 14 febbraio 2017: stop trasporto pubblico (orari e info)

SCIOPERO MEZZI REGGIO EMILIA E CASERTA, OGGI 14 FEBBRAIO 2017: TPL SETA E DAV ANGELINO (ULTIME NOTIZIE) - Sciopero nel settore dei trasporti pubblici in Emilia-Romagna: la nuova agitazione è stata proclamata da Seta, gestore a Modena-Reggio-Piacenza. Per oggi, martedì 14 febbraio, è stato indetto da parte del sindacato Orsa Trasporti uno sciopero aziendale che coinvolge il bacino provinciale reggiano. L'azienda ha annunciato che «l'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori potrebbe dar luogo a disagi per quanto riguarda la regolarità del servizio di trasporto pubblico» e segnalato che le possibili astensioni dal lavoro per il servizio urbano ed extraurbano avverranno nelle fasce orarie 11-13 e 15.30-22. Al termine dello sciopero, dunque, il servizio riprenderà regolarmente. «Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il servizio telefonico di Seta al numero 840 000 216» ha concluso l'azienda. Disagi a San Valentino per chi si affida ai servizi di Seta, ma la provincia di Reggio Emilia non sarà l'unica oggi a dover fronteggiare lo stop dei trasporti.

SCIOPERO MEZZI REGGIO EMILIA E CASERTA, OGGI 14 FEBBRAIO 2017: TPL SETA E DAV ANGELINO (ULTIME NOTIZIE) - La giornata di oggi verrà ricordata a Caserta non solo perché è dedicata a San Valentino, ma anche per lo sciopero del trasporto pubblico del personale Dav Angelino. Quest'agitazione potrebbe provocare disagi, in particolare ai pendolari. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Orsa Autoferro Tpl lo scorso 1 febbraio e avrà rilevanza aziendale, quindi riguarderà l'intera provincia di Caserta. Lo sciopero ha inizio alle 9.00 e si concluderà alle 13.00: l'agitazione avrà, quindi, una durata di quattro ore. Il mese di febbraio si conferma particolarmente caldo dal punto di vista degli scioperi. Domani, invece, è previsto lo sciopero del personale delle società Ago Uno e delle autolinee Onorati per i servizi del trasporto pubblico locale e scuole bus nei comuni di Albano, Ariccia, Fiuggi, Genzano, Lanuvio, Piglio, Pomezia e Trevi. Proclamato dai sindacati Ost Filt Cgil e Osr Faisa-Cisal, lo sciopero durerà quattro ore: dalle 12.30 alle 16.30 di domani.

