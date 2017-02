Sole, Cuore, Amore/ San Valentino 2017, le canzoni ed i viaggi che conquistano... (oggi 14 febbraio 2017)

SOLE, CUORE, AMORE: SAN VALENTINO 2017, LE CANZONI CHE CONQUISTANO (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - Per conquistare una donna, si sa, bisogna anche trovare la canzone d'amore giusta, quella che fa battere il cuore. Nel repertorio musicale ci sono diverse canzoni romantiche che esprimono pienamente il sentimento dell'amore, non si può non citare la bellissima 'I will always love you' o 'All of me' di John Legend, che molte donne sognano di sentirsele dedicate dai propri uomini. Tornando nell'attualità anche l'ultimo Festival di Sanremo ha portato con sè diverse canzoni d'amore, una tra tutte quella di Fabrizio Moro, 'Portami via', un vero e proprio inno alla ricerca della sicurezza che solo un vero e grande amore può regalare. A manifestare il vero amore ci ha pensato Jovanotti qualche anno fa con il brano 'A te', una sorta di lettera alla propria donna etichettata come 'amica, confidente, grande amore, l'unica al mondo, l'unica ragione', un modo per dichiarare il proprio amore facendola sentire anche un po' speciale.

SOLE, CUORE, AMORE: SAN VALENTINO 2017, I VIAGGI PER UN WEEKEND ROMANTICO (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - Un viaggio romantico è sempre quello che ci serve, soprattutto per staccare un po' la spina e vivere dei momenti magici con la persona che si ama. La prima città che viene in mente parlando di amore è sicuramente Parigi, etichettata anche come 'la città dell'amore' per via delle numerose coppie che ogni anno decidono di passare qualche momento romantico al piedi della Torre Eiffeil, lasciandosi trasportare dalla magia di Parigi. In Italia, invece, la meta per eccellenza per trascorrere dei momenti romantici è Venezia, un vero e proprio 'rifugio per gli innamorati'. Percorrere i grandi canali in gondola, cene a lume di candela e quant'altro saranno il preludio di una vacanza romantica e indimenticabile. Ci sono poi le coppie che preferiscono le Hawaii o la Florida, per staccare la spina e rilassarsi in qualche resort, come succede anche a Corfù, in Grecia, dove la bellezza del paesaggio si unisce ai giusti comfort.

