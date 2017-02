TEMPIO DI SANTIAGO, QUECHULA/ Video, antica chiesa risorge dalle acque per la siccità (Oggi, 14 febbraio 2017)

TEMPO DI SANTIAGO, QUECHULA: MESSICO, ANTICA CHIESA DOMENICANA RIEMERGE DALLE ACQUE PER LA SICCITÀ (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Un'antica chiesa domenicana, conosciuta come il Tempio di Santiago o di Quechula, è riemersa nuovamente nel bacino Nezahualcóyotl, nello stato del Chiapas, in Messico. Sommersa per oltre cinquant'anni trascorsi, la chiesa ha fatto nuovamente capolino dalle acque a causa della siccità non presentando alcun segno di degrado. Quando la temperatura aumenta, la chiesa riemerge parzialmente e questo fenomeno si verifica ogni anno, ma in pochi casi è riemersa totalmente e quello di qualche giorno fa è proprio uno di questi. Nel 2008, ad esempio, il livello delle acque fu talmente basso che la chiesa venne visitata a piedi. Per la terza volta, dunque, la chiesa è riemersa nuovamente. La siccità, però, crea nella zona diversi problemi per i pescatori e allora alcuni di loro si trasformano in guide per i visitatori che vogliono approfittare dell'evento per contemplare il meraviglioso tempio. Questo è il caso di Miguel Olivera: «In questi casi non possiamo pescare, ma è un momento ideale per il turismo, perché è possibile visitare questo bellissimo tempio» ha raccontato al giornale messicano El Imparcial. L'edificio fu costruito da un gruppo di monaci domenicani nel XVI secolo, ma fu abbandonata quando si diffuse la grande peste del 1773-1776. «Fu costruita pensando che Quechula potesse diventare un grande centro abitato, ma questo non si realizzò mai» ha spiegato in passato l'architetto Carlos Navarrete. Pare che al suo interno monaci e fedeli venerassero la vergine Maria dell'assunzione, che è la patrona del paesino in cui è stata costruita, Santa María Jalapa de Márquez. Dispiace che un monumento di questa bellezza sia stato sommerso per permettere la costruzione della diga. Clicca qui per visualizzare un video realizzato nel 2015 da Repubblica.

