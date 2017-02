ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim'ora: Matteo Renzi verso le dimissioni? "Si chiude un ciclo" (14 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LE APERTURE DI RENZI - Apertura attesa da molti e che probabilmente porterà alle dimissioni di Matteo Renzi dalla carica di segretario del PD, quella che ieri è avvenuta alla direzione nazionale del partito. Renzi prendendo la parola, ha sottolineato che si chiude un ciclo all’interno del partito, che ha visto suonare le "campane a morto" con la sconfitta al referendum del 4 dicembre. Le parole dell’ex premier fanno pensare a una sua ipotizzabile dimissione in tempi brevi, propedeutiche alla convocazione di un congresso straordinario, sede che stabilirà quale sarà la nuova leadership. Importante comunque l’accenno di Renzi relativamente alla scelta del nuovo segretario, che dovrà essere scelto con le stesse regole del 2013. Immediatamente è giunto l’appoggio di Bersani, che a stretto giro di posta ha fatto sapere di aver gradito l’intervento del segretario, e che la sua corrente garantirà l’appoggio all’esecutivo Gentiloni fino a fine legislatura.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). 4 MORTI PER UNA VALANGA - Un impressionante distacco di neve fresca è avvenuto questa mattina in alta Savoia, sul versante francese presso Tignes. Nella valanga hanno trovato la morte 4 sciatori, di cui si non si conoscono le generalità. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri, quando un gruppo di sciatori si è avventurato in un fuori pista, incurante del pericolo, a causa delle alte temperature che vi erano nella zona. Sul posto si sono portate immediatamente un centinaio di soccorritori con cani antivalanga, che però non hanno potuto far altro che recuperare i corpi senza vita degli escursionisti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LA RAGGI "AVVISA" L'ASSESSORE - Dura presa di posizione del sindaco di Roma Virginia Raggi, che ieri ha "avvisato" l’assessore all’urbanistica sulla fine… della propria pazienza. Il primo cittadino della Capitale non si rende conto infatti, come l’assessore Berdini trovi il tempo per rilasciare continue interviste, riguardo la sua presunta liaison sentimentale con un suo dipendente. Allo stesso tempo il sindaco ha voluto ricordare che a tutto c’è un limite, avviso che potrebbe essere propedeutico al ritiro delle deleghe. Sul fronte dell’indagini che interessano la Raggi, ieri da sottolineare che la procura di Roma ha comunicato che Raffaele Marra sarà interrogato solamente nei prossimi giorni, il suo interrogatorio previsto infatti per oggi slitterà quando le indagini a suo carico saranno concluse, in quell’occasione ipotizzabile un accelerazione dell’indagini che interessano finanche il primo cittadino.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). È MORTO MASSIMO FAGIOLI - È morto all’età di 86 anni Massimo Fagioli, uno dei massimi psicanalisti italiani. Al centro di una querelle per aver criticato apertamente Freud, si era negli anni evoluto e ultimamente teneva sedute di psicoanalisi collettiva, che vedevano un'altissima frequentazione di pubblico. Forte e acceso sostenitore dell’abolizione della "legge Basaglia", Fagioli si era avvicinato all’attività politica frequentando quella sinistra estrema incarnata da Fausto Bertinotti, politico che è stato uno dei primi a commentare la scomparsa. Scrittore eclettico conosciuto in tutto il mondo, aveva pubblicato una trentina di testi, alcuni dei quali molto apprezzati all’estero. I funerali si terranno sabato prossimo, in quella Roma che ultimamente lo aveva adottato come un figliol prodigo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). INIZIATA L'OPERAZIONE REAL - Parte ufficialmente "l’operazione Real Madrid", una partita che di fatto per molti giocatori del Napoli è un sogno che si avvera, e che per la società potrebbe essere la consacrazione europea. Sarri ha deciso che i giocatori azzurri non effettueranno la rifinitura al "Bernabeu", stadio storico dei "Blancos", la cui vista potrebbe fare alzare la tensione soprattutto nei napoletani più giovani. In tale contesto decisi i giocatori che parteciperanno alla conferenza stampa, saranno Albiol e Callejon unici giocatori che già conoscono bene, per averci giocato nel passato, il "tempio" del calcio spagnolo. Partenza oggi dopo la rifinitura e qui l’altra novità: ai giocatori sarà evitato il passaggio dinanzi ai tifosi, ma verranno trasportati direttamente sotto la scaletta dell’aereo. L’escamotage anche qui servirà per non far alzare ancor di più una "tensione sportiva", che già è altissima.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MONDIALE COMBINATA, DOPPIETTA SVIZZERA - Doppietta svizzera e delusione per l'Italia, questa alla fine quanto è emerso dalla gara di combinata, valevole per la coppa del mondo che si è disputata ieri a St. Moritz. La medaglia d’oro dell’importante competizione è andata al 23enne Luca Aerni, 30° in classifica dopo la discesa libera, ma capace con una spettacolare rimonta di arrivare in prima posizione dopo lo slalom, specialità in cui l'elvetico ha dato tutto se stesso. Sul secondo gradino del podio Marcel Hirscher, favorito alla vigilia, che chiude a un solo centesimo di secondo dal vincitore e si ritaglia uno spazio nel tris di più forti l’altro svizzero Caviezel. Solo la medaglia di legno, l’ennesima dopo quella della Goggia, per l’Italia, con Dominik Paris che chiude con 4 decimi di ritardo da Aerni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ABODI SI CANDIDA PER LA FIGC - Saranno "elezioni infuocate" quelle che il prossimo 6 marzo dovranno eleggere il nuovo presidente della Federazione calcio. Alla candidatura del presidente uscente Tavecchio, si è infatti affiancata quella del presidente della serie B Andrea Abodi. È stato lo stesso Abodi a ufficializzare la candidatura, nell’aria già da qualche giorno e che potrebbe coalizzare il malcontento di molti verso l’attuale presidenza, vista troppa invasiva, soprattutto rispetto i grandi club di serie A. Abodi dirigente d’azienda classe 1960, aveva già provato nel 2013 a centrare l’ambita poltrona, quella volta era stato però sconfitto dall’attuale presidente, insomma una sfida che si ripropone.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ALTRO CHE LEALTA' SPORTIVA - Una delle furbate più sleali di sempre, quella messa in opera dal terzino dell’Ajax, Joel Veltman, che durante la partita contro lo Sparta Rotterdam si inventa un dribbling che entrerà nel podio della "disonesta sportiva". Correva infatti il 50° del secondo tempo quando durante uno scontro di gioco uno dei "lancieri" viene colpito duro da un avversario, la palla arriva nei piedi del furbo Veltman, ma immediatamente un giocatore avversario gli si para dinanzi. Il terzino furbescamente alza la mano e indica il compagno, distraendo l’avversario che nell’occasione si era fermato per prestare soccorso al giocatore dell’Ajax. Improvvisamente però Veltman scarta l’avversario e guadagna la fascia per crossare, cosa che non solo gli ha procurato i sonori fischi dell’intero stadio, ma anche una solenne reprimenda del proprio allenatore.

