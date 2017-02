VERONICA PANARELLO / News, Lorys Stival: la difesa intenzionata a chiedere i domiciliari (Ultime notizie oggi, 14 febbraio 2017)

VERONICA PANARELLO NEWS, LORYS STIVAL: RICHIESTA DI DOMICILIARI IN VISTA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Colpo di scena nel caso che vede protagonista Veronica Panarello, la giovane mamma di Santa Croce Camerina, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per il delitto del piccolo figlio Lorys Stival. Mentre si attendono le motivazioni della sentenza di condanna, come rivela Il Corriere di Ragusa nella sua versione online, la difesa di Veronica rappresentata dall'avvocato Francesco Villardita avrebbe intenzione di avanzare al giudice una richiesta che è destinata a fare molto discutere. Il legale, infatti, spera di poter ottenere in favore della sua assistita gli arresti domiciliari. Da due anni, Veronica Panarello è in carcere (attualmente a Catania) dopo essersi macchiata - secondo l'accusa - dell'omicidio di Lorys Stival e del suo occultamento. I fatti risalgono al 29 novembre 2014. Da allora, tuttavia, la giovane mamma si è sempre proclamata innocente, accusando del delitto del figlio il suocero Andrea Stival, nonno paterno di Lorys e, a detta della Panarello, suo ex amante. Una tesi giunta dopo diversi cambi di versione ma che Veronica Panarello continua a sostenere con forza, sebbene sia stata smentita non solo dalla persona chiamata in causa ma anche dalle immagini delle telecamere. La richiesta dei domiciliari da parte del suo avvocato, giunge dopo la carta della perizia psichiatrica. Negli ultimi tempi, infatti, Veronica Panarello avrebbe tentato di dimostrare la sua follia cantando canzoni, credendosi una diva di Hollywood fino, addirittura, a scambiare o non riconoscere giudici, poliziotti ed avvocati nel corso dei suoi interrogatori in carcere. Nonostante la richiesta di perizia sulle sue condizioni psichiatriche, tuttavia, gli esperti hanno sottolineato sempre la piena capacità di intendere e di volere di Veronica Panarello. Ecco allora che Villardita punta ora sui domiciliari, mettendo in luce al contempo anche il ritardo con il quale starebbero giungendo le motivazioni della sentenza, attese dal 17 ottobre scorso. In merito, il giudice Andrea Reale che condannò Veronica Panarello a 30 anni di reclusione, aveva richiesto una ulteriore proroga di 30 giorni. La richiesta dei domiciliari potrebbe essere avanzata dall'avvocato della donna al giudice già in settimana, anche se l'esito appare ad oggi abbastanza scontato. La madre del piccolo Lorys Stival e che per l’accusa e gran parte dell’opinione pubblica si sarebbe macchiata dell’orrendo crimine, intanto, vive la sua vita nel carcere, dove appare visibilmente dimagrita. Svolge piccoli lavoretti e invia il poco denaro guadagnato al secondogenito, ora affidato unicamente al marito Davide Stival. Quest’ultimo dopo la sentenza di condanna aveva manifestato l’intenzione di separarsi da Veronica Panarello. Nonostante questo, la presunta assassina di Lorys non si arrende all’idea di poter rivedere il secondo figlio e di instaurare un dialogo con il marito, che avrebbe deciso invece di prendere definitivamente le distanze da lei.

