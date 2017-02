16ENNE SUICIDA / Lavagna, si getta dal terzo piano: la "colpa" è dell'hashish (oggi, 15 febbraio 2017)

16ENNE SUICIDA, LAVAGNA: SI GETTA DAL TERZO PIANO. LA "COLPA" E' DELL'HASHISH (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - E' tragedia in provincia di Genova, dove un 16enne è morto suicida a Lavagna. Giò, come era conosciuto da tutti, era una piccola promessa del calcio locale ed era conosciuto come un trascinatore. Il triste episodio sarebbe avvenuto inoltre lo scorso lunedì, di fronte agli occhi della madre della vittima, che ha visto il ragazzo lanciarsi dalla finestra del terzo piano. L'adolescente era tornato infatti a casa accompagnato da tre finanzieri, a cui aveva segnalato poco prima di aver nascosto in casa un certo quantitativo di hashish. La confessione del giovane era arrivata dopo il fermo delle autorità, di fronte alla scuola, dove era stato trovato in possesso di hashish. Il padre del ragazzo, ancora scosso dalla tragedia, ha rivolto parole di speranza a tutti gli amici del figlio, molti a loro volta giocatori delle squadre locali, ragazzi ancora nel pieno della vita. "Speriamo che questa tragedia serva", avrebbe detto ad uno degli amici di Giò, sottolineando come dovesse diffondere l'importante messaggio che la morte del figlio poteva dare a tutta la sua generazione. "Voglio che tu dica ai ragazzi che ogni papà, ogni mamma", ha detto rivolgendosi ad un amico, il mister della squadra in cui giocava Giò, "tu stesso, tutti gli allenatori e il nostro parroco, sono persone che non sono lontane da loro". L'unico rammarico del padre, giornalista e animatore per la Entella TV di una trasmissione sul calcio, è forse di non aver capito fino in fondo il figlio, adottato in Colombia quando aveva appena un anno. Puntuale l'intervento del procuratore di Genova, Francesco Cozzi, come sottolinea Il Corriere della Sera, che si è chiesto quanto, in questi casi, le autorità non debbano prevedere che un ragazzo di un'età fragile "non abbia diritto ad un aiuto psicologico nel caso di una perquisizione", pur sottolineando che l'intervento dei tre finanzieri in questione si è svolto in modo regolare.

