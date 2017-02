AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente nella notte sull'A14 e code (ultime notizie in tempo reale, oggi 15 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 FEBBRAIO 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A14 BOLOGNA-ANCONA E LUNGHE CODE - Nella notte c'è stato un brutto incidente sull'A14 Bologna-Ancona come ha riportato il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Questo ha portato a delle conseguenze con traffico rallentato al chilometro 64.5 direzione Autostrada Milano-Napoli tra Forlì e Faenza. Il sito in questione non ha evidenziato se ci siano stati feriti e di che entità sia stato l'incidente in questione. Di sicuro però il sempre pronto intervento dei mezzi addetti alle autostrade avrà riparato la situazione nella notte e non ci dovrebbero quindi essere situazioni complicate di traffico congestionato nella prima mattina in questo tratto autostradale. Sarà sempre comunque intelligente e utile andare a rivedere il sito in questione per essere sicuri che non ci siano problemi che invitino magari a muoversi tramite tratti autostradali differenti per raggiungere le nostre mete giornaliere. Staremo a vedere poi cosa accadrà nella giornata.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 FEBBRAIO 2017). LAVORI IN CORSO SU DIVERSI TRATTI NELLA NOTTE - Sono come al solito diversi i tratti autostradali in cui il traffico è stato condizionato nella notte a causa dei lavori in corso che ovviamente vengono svolti in questi orari per evitare problemi quando c'è maggiore affluenza. Il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, sottolinea come sono diversi i tratti sui quali è magari meglio fare molta attenzione soprattutto nelle prime ore el mattino. Partiamo dalla Tangenziale di Napoli dove è stato evidenziato traffico congestionato in direzione Pozzuli tra Doganella e corso Malta con lavori che potrebbero essere estesi anche alla giornata di oggi. Sull'A9 Lainate-Svizzera al km 42.3 direzione Svizzera è rimasto chiuso fino alle ore cinque il tratto tra Como centro e Chiasso. Invece sull'A3 Napoli-Salerno al km 42.8 direzione Napoli fino alle sei è rimasto chiuso il tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni.

