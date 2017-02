ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: ecco i numeri vincenti e le quote per i fortunati (conc 206/2017, 15 febbraio)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017, CONCORSO 206/2017. I NUMERI VINCENTI -L'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto ci ha regalato i numeri vincenti del concorso 206. A meno che non siate tifosi del Napoli, questo è il momento giusto per controllare la vostra giocata e scoprire se e quanto avete vinto. Abbiamo segnato per voi la combinazione fortunata e siamo già in grado di darvi qualche indicazione in merito alle vincite. Nessuno purtroppo ha indovinato i sei numeri vincenti di SiVinceTuttoSuperenalotto, quindi l'appuntamento per il premio più ricco del concorso va rimandato alla prossima estrazione. Sono sedici, però, le vincite realizzate per quanto riguarda il 5: 1.364,41 euro per ciascuno dei fortunati. Vanno 141,53 euro ai 372 vincitori del 4, mentre sono 4.896 le vincite per quanto riguarda il 3 e ognuna di queste vale 47,86 euro. Infine, coloro che devono consolarsi con il 2 dopo l'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto: le vincite in questo caso sono state 28.501 da 11,69 euro ciascuna. Per scoprire i numeri vincenti scorrete in fondo alla pagina e cliccate sul link per accedere alla sezione nella quale li abbiamo raccolti per voi.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017, CONCORSO 206/2017 - Terza estrazione di febbraio di SiVinceTutto Superenalotto: nuovo appuntamento con il gioco Sisal che ogni settimana con i suoi numeri vincenti promette di cambiare la vita dei suoi appassionati. Ogni mercoledì del mese, infatti, viene messo in palio un montepremi in un'unica serata, quella appunto dell'estrazione. E per conquistarlo si può giocare il doppio dei numeri necessari per indovinare la combinazione vincente: si possono giocare 12 numeri con cinque euro, ma bisogna indovinarne solo 6 per mettere le mani sull'ambitissimo jackpot. Sarete proprio voi ad indovinare i numeri fortunati? Per intascare una bella somma, però, si possono indovinare anche meno numeri vincenti: si può vincere anche azzeccando 5, 4, 3 e 2 numeri della combinazione estratta. Le possibilità di vincita, dunque, sono tante e particolarmente intriganti. Sappiate che se nessuno riesce a realizzare il 6, il montepremi in palio verrà diviso tra 5, 4, 3 e 2. Inoltre, se avete fiducia nei vostri numeri preferiti, potete anche "abbonare" la vostra giocata per 2, 3, 4 e 5 concorsi consecutivi di SiVinceTutto Superenalotto. E in caso di vincita, potrete presentare le ricevute vincenti entro 90 giorni solari da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Dopo 60 giorni, però, potrete consegnare la ricevuta fortunata solo presso gli uffici Sisal di Roma e Milano. Come funziona il concorso di SiVinceTutto Superenalotto? Il jackpot viene ripartito con diverse percentuali, legate alla categoria di vincita: ai 6 va il 40,27% del montepremi, ai 5 il 32,38%, ai 4 il 3,36%, ai 3 il 14,69% e ai 2 il 9,30%. Come vi abbiamo anticipato suo, nel caso in cui sfuma l'assalto al 6, il montepremi viene distribuito diversamente: ai 5 va il 33,36%, ai 4 l'8,40%, ai 3 il 39,18% e ai 2 il 19,06%. Ora, invece, ricapitoliamo quanto accaduto la scorsa settimana: i numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto del concorso numero 204 sono stati 26-37-45-69-71-81 ed è stato realizzato un 6 da poco più di 220mila euro. Tra poco scoprirete se potete considerarvi nella schiera dei ricchi fortunati. Seguiremo l'estrazione in diretta per comunicarvi i numeri vincenti, quindi preparatevi, pregustando un'eventuale festa.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017 CONCORSO 206/2017 (dalle 20:20)