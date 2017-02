INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Messico, sisma di 4.2M a Jalisco (in tempo reale, 15 febbraio 2017, ora 1:45)

INGV, TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE IN MESSICO: SCOSSA DI 4.2M A JALISCO (IN TEMPO REALE, 15 FEBBRAIO 2017) - Inizia un nuovo giorno, mercoledì 15 febbraio 2017, scandito da un terremoto di 4.2M che ha colpito Jalisco, in Messico, oggi, appunto, alle 00:11. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 19.34 e longitudine 106.39, ipocentro a 16 km di profondità. Alle 23:59 è stata colpita invece la Turchia, zona centrale, da un sisma di 3.0M. Il punto interessato è stato individuato a latitudine 39.90 e longitudine 33.88, ipocentro a 5 km di profondità. Trema la Costa Calabra, nel settore nord occidentale, a causa di un sisma di 2.7M che ha colpito la zona alle 23:49. L'epicentro è stato individuato a latitudine 39.42 e longitudine 15.78, ipocentro a 232 km di profondità. Il fenomeno tellurico si è verificato a 17 km da Acquappesa, 18 km da Cetraro e 19 da Guardia Piemontese. Alle 23:48 si è verificata invece una scossa di 2.0M in provincia di Perugia. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.78 e longitudine 13.15, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Norcia, Arquata del Tronto, Accumoli, Castelsantangelo sul Nera, Cascia, Preci, Montegallo, Visso, Cittareale, Ussita, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto e Montemonaco.

INGV, TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.0M IN PROVINCIA DI MACERATA (IN TEMPO REALE, 15 FEBBRAIO 2017) - Nella tarda serata di ieri, si evidenziano due sismi di bassa intensità, entrambi di 2.0M. Il primo fenomeno tellurico è stato rilevato alle 22:43 in provincia di Macerata, con coordinate geografiche di latitudine 42.92 e longitudine 13.05, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Visso, Preci, Ussita, Monte Cavallo, Castelsantangelo sul Nera, Sellano, Fiordimonte, Pieve Torina, Norcia, Fiastra, Acquacanina, Pievebovigliana, Cerreto di Spoleto, Bolognola, Muccia e Serravalle di Chienti. Alle 21:27 è stata colpita invece la provincia di Ascoli Piceno. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha individuato l'epicentro a latitudine 42.76 e longitudine 13.24, ipocentro a 13 km di profondità. Interessate Arquata del Tronto, Accumoli, Montegallo, Norcia, Acquasanta Terme, Amatrice, Castelsantangelo sul Nera, Montemonaco, Cittareale e Cascia. Per quanto riguarda l'estero, si segnala un violento terremoto pari a 5.1 della scala Richter che alle 23:19 ha colpito la regione di Bouganville. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 5.81 e longitudine 154.59, ipocentro a 60 km di profondità.

