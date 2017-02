Incendio a Milano/ Oggi, Parco Lambro, brucia il Ceas: nessun ferito (15 febbraio 2017)

INCENDIO A MILANO: OGGI, PARCO LAMBRO, BRUCIA IL CENTRO AMBROSIANO DELLA SOLIDARIETA', NESSUN FERITO (OGGI 15 FEBBRAIO 2017) - Paura a Milano per l'incendio che è divampato questa mattina all'interno del Parco Lambro. L'incendio ha riguardato in particolar modo il tetto della sede del centro ambrosiano della solidarietà, una struttura che ospita persone con dei disagi e che vengono accompagnati in percorsi di reinserimento autonomi. Sono intervenuti subito sei mezzi dei vigili del fuoco e gli ospiti della struttura sono stati immediatamente evacuati, quindi non ci sarebbero feriti. L'incendio ha coinvolto anche i pannelli solari che si trovano sopra la struttura, non è ancora chiaro alla polizia da dove siano partite queste fiamme. Nelle prossime ore bisognerà capire l'entità dei disastri che l'incendio ha provocato alla struttura e far partire subito i lavori di riabilitazione visto che ci sono dei pazienti che non possono restare fuori dalla struttura a lungo. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti, tempestivo l'arrivo dei Vigili del Fuoco.

INCENDIO A MILANO: OGGI, PARCO LAMBRO, BRUCIA UN AUTO IN VIA SALIERI (OGGI 15 FEBBRAIO 2017) - Nuovo incendio a Milano nella notte,questa volta a Buccinasco dove le fiamme hanno coinvolto un auto parcheggiata all'interno di un box nel condominio di via Salieri, al civico 4. Ieri sera poco dopo le 23 i condomini hanno sentito un forte odore di bruciato ma l'allarme è stato dato da una signora che mentre rientrava nel box con la sua auto ha notato il fuoco provenire da sotto la saracinesca di un garage. I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto, con quattro camionette, che hanno subito spento l'incendio divampato nel box. Le cause di questo incendio sono tutte da valutare ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe essersi trattato di un corto circuito che ha fatto scattare una scintilla all'interno della macchina che poi ha preso fuoco. Tanta ansia e preoccupazione nei condomini di Via Salieri, che si sono subito riversati in strada per capire cosa fosse successo nel bel mezzo della serata di San Valentino.

