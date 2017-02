METRO M2 CHIUSA / Atm news, linea Verde sospesa tra Caiazzo e Lambrate per tentato suicidio (ultime notizie, 15 febbraio 2017)

METRO M3 CHIUSA, LINEA VERDE SOSPESA TRA LAMBRATE E CAIAZZO (ATM NEWS, ULTIME NOTIZIE) - Si tratta di un tentato suicidio: per questa causa la metro M2 verde è chiusa tra le stazioni di Caiazzo e Lambrate, con notevoli disagi su quella tratta della metropolitana di Milano verso l’ora di pranzo, con lo spostamento di tanti pendolari e “turnisti” che attaccano in ufficio e nelle strutture pubbliche per il turno del pomeriggio. La segnalazione di Atm qualche minuto fa esprime subito chiarezza sulle motivazioni di questa sospensione del traffico metro sulla linea Verde: «La circolazione della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Caiazzo e Lambrate a causa di un tentativo di suicidio. In superficie é attivo un collegamento sostitutivo con bus. Gli assistenti alla clientela, riconoscibili dal gilet blu, nelle stazioni fuori servizio danno informazioni sugli autobus sostitutivi». Su Twitter ancora il servizio in tempo reale di Atm risponde ai vari passeggeri che chiedono informazioni aggiuntive, «Bus sostitutivi in arrivo nella tratta non servita. in funzione le tratte Cologno N./Gessate-Lambrate e Caiazzo-Assago/Abbiategrasso». Sospesa dunque solo nel tratto tra Caiazzo e Lambrate, le autorità di pubblica sicurezza sono intervenute per liberare l’ostruzione al traffico e verificare le condizioni dello sventurato che ha provato a togliersi la vita in maniera così tragica. Nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti in tempo reale e le novità sul ripristino del traffico sulla Metro M2 di Milano in entrambe le direzioni.

