OMICIDIO LA SPEZIA / Anziano uccide la moglie al culmine di una lite: Loreno Ruffini sotto interrogatorio (Oggi, 15 febbraio 2017)

OMICIDIO LA SPEZIA, ANZIANO UCCIDE LA MOGLIE: COLPITA ALLA TESTA DOPO UNA LITE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - La Spezia si è tinta di rosso, oggi, in seguito ad un omicidio familiare con protagonista un'anziana coppia di coniugi. Loreno Ruffini, 83 anni, avrebbe colpito a morte la moglie 79enne, Rosanna Fortunato, questa mattina intorno alle 8:00 al culmine di una lite. Successivamente l'uomo si sarebbe recato dai Carabinieri per costituirsi. A raccontare la nuova tragedia consumatasi in un appartamento di una palazzina di tre piani, in via Raffaele Rossetti, nel quartiere Rebocco è il quotidiano La Nazione, che rivela gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio di La Spezia e che ha sconvolto l'intera città ligure. Stando alle prime ricostruzioni, i due coniugi stavano facendo colazione quando sarebbe esplosa una violenta discussione legata a problemi di natura economica. L'uomo 83enne avrebbe quindi perso la testa colpendo a morte la moglie. Secondo le indiscrezioni provenienti dagli ambiti investigativi, pare che Ruffini abbia colpito la 79enne alla testa con un oggetto di legno pesante, un mattarello o forse un tagliere da cucina. L'anziana donna sarebbe morta sul colpo. Dopo la tragedia l'83enne si sarebbe recato nella stazione dei Carabinieri ed ai militari avrebbe ammesso: "Ho perso la lucidità". Sul posto sarebbe giunta un'ambulanza ma i soccorritori non hanno potuto far altro che confermare il decesso della donna, colpita alla testa dal marito. "Ho sentito delle urla, poi dopo qualche minuto è arrivata l'ambulanza, ma non credevo fosse accaduta una tragedia simile", è stata la testimonianza di una vicina di casa della coppia. Attualmente l'assassino reo confesso sarebbe sotto interrogatorio, mentre sono state avviate immediatamente le indagini da parte dei Carabinieri di La Spezia per fare maggiore chiarezza sul terribile omicidio. Stando alle prime testimonianze raccolte, pare che tra i due coniugi non ci sia mai stata alcuna discussione degna di nota. Non risultano inoltre denunce per violenza domestica. La donna uccisa lascia due figli maschi, i quali in queste ore saranno sentiti dagli inquirenti.

© Riproduzione Riservata.