PREVISIONI METEO/ Sole su tutto il paese, ma le temperature scendono (Ultime notizie oggi, 15 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SOLE SU TUTTA ITALIA (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Il nostro paese in questi giorni sta vivendo un anticipo di primavera grazie agli effetti di quello che è stato chiamato da alcuni anticiclone di San Valentino. Anche oggi, mercoledì 15 febbraio 2017, ci sarà sole più o meno su tutto il paese. Partendo dalla prima mattina si vedrà un po' di nebbia tra Piemonte e Lombardia, oltre a cielo coperto su basso Abruzzo, alta Puglia e Sicilia Orientale. Nel pomeriggio invece sono previsti schiarimenti anche per le porzioni in questione. Sicuramente bisognerà fare attenzione perchè l'inverno non è ancora finito anche se ormai siamo alle porte di marzo e quindi all'arrivo anche della primavera. Di certo il freddo però non è finito con questa settimana e ci saranno nelle prossime settimane altri picchi verso il basso. Staremo a vedere quale sarà la situazione dei prossimi giorni, intanto però oggi tutto il paese si potrà godere una bella giornata di sole.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NONOSTANTE IL BEL TEMPO LE TEMPERATURE SCENDONO (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Nonostante la giornata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017, sarà condizionata dal bel tempo le temperature subiranno già dalla prima mattina un impennata verso il basso. Temperature quindi in ribasso in tutto il paese con i termometri che torneranno dopo diversi giorni a scendere sotto gli zero gradi. Le temperature minime le vedremo nella prima mattinata con i meno uno di Aosta e de L'Aquila. Il termometro invece stazionerà sullo zero a Perugia, Trieste e Potenza. Nel pomeriggio la situazione andrà decisamente meglio con la salita prepotente un po' ovunque del sole. Le massime saranno individuate a Palermo e Cagliari dove tra le tredici e le diciannove ci saranno ben sedici gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Staremo a vedere se gli effetti di quello che è noto come l'anticiclone di San Valentino saranno protagonisti anche nei prossimi giorni dove si augura ci potrà essere ancora bel tempo e sole.

