SCIOPERO MEZZI ROMA E LAZIO/ Autolinee Onorati e Ago Uno, oggi 15 febbraio 2017: stop 4 ore, info e orari

SCIOPERO MEZZI ROMA E LAZIO, OGGI 15 FEBBRAIO 2017: STOP 4 ORE (ULTIME NOTIZIE, INFO E ORARI) - Sciopero dei mezzi oggi a Roma e nel Lazio. E' stata infatti indetta un'agitazione di 4 ore nel settore del Trasporto Pubblico Locale. A protestare saranno i dipendenti di due aziende: Autolinee Onorati Srl e Ago Uno Srl. Per quanto riguarda Autolinee Onorati Srl lo sciopero mezzi sarà effettuato nella provincia di Roma dalle ore 12.30 alle ore 16.30. La protesta dei lavoratori non riguarderà il servizio disabili-Bacino di Albano, Ariccia, Pomezia, che è stato escluso dallo sciopero indetto dal sindacato Faisa-Cisal. Per quanto riguarda Ago Uno Srl, e ancora Autolinee Onorati Srl, i dipendenti si asterranno dal lavoro dalle ore 12.30 alle ore 16.30 con la seguente specifica: Tpl e Scuola Bus Comuni di Albano, Ariccia, Fiuggi, Genzano, Lanuvio, Piglio, Pomezia e Trevi nel Lazio. Questo sciopero dei mezzi è stato indetto dal sindacato Filt-Cgil. E' stato invece revocato lo sciopero mezzi dei lavoratori di Agouno Srl che era stato indetto dal sindacato Faisa-Cisal sempre per la giornata di oggi: l'agitazione era prevista sempre nella stessa fascia oraria, dalle ore 12.30 alle ore 16.30 con la specifica del Bacino di Albano Laziale, Aprilia, Ariccia, Fiuggi, Genzano di Roma, Lanuvio, Pomezia.

