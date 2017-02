Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: ucciso il fratellastro di Kim Jong-un, Bersani è pronto per la scissione del Pd (15 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). BERSANI PRONTO PER LA SCISSIONE - Ha seguito con attenzione la direzione nazionale di ieri, ma Pierluigi Bersani da Matteo Renzi ha visto "solo dita negli occhi". Non è piaciuto infatti all’ex premier toscano l’accelerazione dell’attuale segretario del partito democratico, e oggi in transatlantico non lo manda certo a dire, ipotizzando una scissione che secondo lui è già avvenuta da molto tempo. La paura di Bersani è quella che l’accelerazione imperiosa dettata ieri da Renzi, nasconda la trappola dell’autoreferenzialità, una situazione che di fatto vedrebbe trionfare nuovamente l’ex sindaco di Firenze, e legherebbe dinanzi ai militanti le mani alla minoranza interna. E allora giù sull’acceleratore della divisione, una divisione che comunque per stessa ammissione di Bersani non pregiudica per nulla l’appoggio all’attuale esecutivo Gentiloni, che a questo punto probabilmente arriverà alla naturale fine della legislatura.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MALESIA, UCCISO IL FRATELLASTRO DI KIM JONG-UN - Una storia che potrebbe essere la base di un film di spionaggio, quella avvenuta in Malesia, dove il fratellastro di Kim Jong-un, leader incontrastato della Corea del Nord è stato ucciso con una dose di veleno propinatagli da due donne sconosciute in aereoporto. L’assassino è avvenuto lunedì scorso, ma la notizia è trapelata solamente oggi, e vedrebbe Kim Jong-nam essere stato avvicinato da due donne, che probabilmente lo hanno punto con una siringa piena di un potente veleno. L’uomo immediatamente soccorso dalla sanità aereoportuale è stato trasportato urgentemente in ospedale, dove però è già giunto cadavere. Nei giorni scorsi la Corea del Nord aveva conquistato tutte le prime pagine dei giornali, per l’ennesima provocazione del suo dittatore verso la comunità internazionale, il lancio di un missile intercontinentale a medio raggio verso il Giappone.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA, SI VA VERSO IL SÌ ALLO STADIO - Dopo le polemiche delle ultime settimane, polemiche che hanno interessato anche l’assessore all’urbanistica Berdini, la giunta municipale di Roma va verso il si alla costruzione del nuovo stadio. Nella riunione tenutasi oggi in Campidoglio, a quanto si apprende sarebbero stati fatti molti passi avanti, non solo da parte dell’amministrazione capitolina, ma anche della società presieduta dall’imprenditore americano James Pallotta. A sottolineare che qualcosa sia cambiato, direttamente il vicesindaco della città eterna, quel Bergamo che di fatto ha ereditato la spinosa questione dall’assessore Berdini. Una prossima riunione è stata fissata per il 3 marzo, e sono in tanti a sperare che in quella data possa giungere il si definitivo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). FIDUCIA ALLA CAMERA PER IL SALVA BANCHE - Non vuole rischiare nulla l’esecutivo Gentiloni, che oggi ha comunicato che sul cosiddetto decreto salva banche ricorrerà all’esercizio della fiducia. A chiederlo è stato direttamente il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, che ha cercato anche di rispondere alle tante proteste della minoranza di governo, che cosi si vede di fatto esclusa dal dibattito parlamentare. Il decreto che prevede un fondo di venti miliardi di euro, servirà per supportare le banche in difficolta, non ultima quella Monte dei Paschi di Siena, che negli ultimi mesi ha fatto dannare gli investitori.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, IL PESCARA ESONERA MASSIMO ODDO - Massimo Oddo, ex giocatore e campione del mondo da ieri non è più l’allenatore del Pescara Calcio. La notizia ufficializzata nel primo pomeriggio direttamente sul sito della società, è stata confermata dallo stesso Oddo. L’esonero si è reso necessario allo scopo di responsabilizzare ulteriormente i giocatori, e non certo per demerito del tecnico, che gode comunque della fiducia della dirigenza. La squadra per i prossimi giorni sarà affidata al tecnico della primavera Luciano Zauri. Il Pescara nell’ultima partita è stata sconfitta dal Torino per 5 a 3, e si ritrova desolatamente ultima in classifica con soli nove punti, lontanissima dalla quart’ultima posizione, che significa la salvezza.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). REAL MADRID-NAPOLI, SALE LA TENSIONE PER LA GARA DI CHAMPIONS LEAGUE - Una partita attesa da tutta la città, quella che stasera i giocatori del Napoli giocheranno contro la corazzata Real Madrid. In città non si parla d’altro, e sono veramente molti gli esercizi commerciali che stasera chiuderanno alle 18.00, in maniera tale da poter seguire tranquillamente il match. Intanto i giocatori sono arrivati con un charter nella capitale spagnola, qui hanno preso alloggio nello stesso albergo dove soggiorna Diego Armando Maradona, con l’ex giocatore che ha incontrato brevemente la squadra, allo scopo di caricarla ulteriormente. Attesi a Madrid anche cinquemila tifosi napoletani, molti di essi non hanno il tagliando d’ingresso, ma per nulla al mondo avrebbero mancato la trasferta, che aspettavano almeno da un ventina d’anni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCI, SI SCHIANTA DAL TRAMPOLINO A NOVANTA CHILOMETRI ORARI, ILLESA - Un terribile schianto quello che oggi in Slovenia è occorso a Xinyue Chang, atleta cinese che si stava preparando per la gara del salto con gli sci dal trampolino. L’atleta ha sbagliato completamente l’approccio con il salto, ed è caduta alla fine del lungo trampolino, decollando in maniera longitudinale, e atterrando sulla pancia. Per fortuna è stata lei stessa a rialzarsi senza aver riportato grosse conseguenze, se non qualche ammaccatura. Le sue prime parole sono state di ringraziamento verso il Signore, soprattutto in relazione alla velocità di decollo, ben novanta chilometri l’ora.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). RUGBY, O'SHEA CONFERMA IL GRUPPO - Pur molto deluso dalla gara contro l’Irlanda, il tecnico della nazionale di rugby Connor O’Shea, conferma in toto i giocatori in vista dell'importante sfida contro l’Inghilterra, che si terra a Londra il 26 Febbraio prossimo. Il tecnico parlando con i giornalisti è stato molto duro verso i suoi giocatori, giocatori che più che tecnicamente devono cambiare completamente l’approccio mentale nelle gare a venire, se non vorranno continuare a collezionare figuracce, in quello che sembra essere il peggior sei nazioni della storia italiana. A parlare quest’oggi è stato anche Sergio Parisse, capitano storico degli azzurri, che si è detto addolorato per una sconfitta, quella contro l’Irlanda, che oltre a sottolineare un involuzione del gruppo, rappresenta con il suo 63 a 10 la peggior debacle dell’Italia contro la nazionale irlandese. Parisse ha assicurato che il 26 i suoi compagni scenderanno in campo ancora più motivati, una motivazione che di fatto finora, a esclusione del primo tempo contro il Galles, è sempre mancata.

