AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: attenzione alla nebbia (ultime notizie in tempo reale, oggi 16 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 16 FEBBRAIO 2017). ATTENZIONE ALLA NEBBIA - Bisognerà nella giornata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, fare molta attenzione alla situazione legata alle previsioni del tempo che parlano di nebbia in diverse parti del nord Italia. Il cielo sarà comunque di media sereno in tutto il paese, anche se ci saranno problemi legati proprio alla presenza della nebbia che si estenderà durante le prime ore del mattino soprattutto su Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Non ci sarà quindi il rischio legato alla neve e nessun obbligo di portare le catene a bordo. La situazione poi peggiorerà tra venerdì e sabato con la presenza di neve soprattutto nell'entroterra abruzzese mentre la giornata di domenica dovrebbe riportate la situazione a un breve anticipo di primavera. Ovviamente questo diminuisce i rischi di andare incontro a possibili incidenti stradali. Staremo a vedere quali saranno le novità legate alla possibilità di incontrare problemi meteorologici sulle autostrade.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 16 FEBBRAIO 2017). CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI - Come ormai ogni notte proseguono i lavori notturni sulle autostrade italiane come segnala il sito istituzionale Autostrade.it. La situazione è complessa e con diversi momenti di traffico congestionato segnalato anche per le prime ore della mattina di oggi. Si parte dall'A1 Bologna-Firenze con chiuso il tratto tra il bivio A1-Variante e Rioveggio al km 222.7 direzione Napoli fino alle ore sei. Stesso orario anche sull'A3 Napoli-Salerno al km 42.8 direzione Napoli tra Salerno e Cava dei Tirreni. Rimarrà chiuso per la giornata di oggi il tratto tra San Michele e Trento nord sull'A22 Brennero-Modena al km 131.7 in entrambe le direzioni. Ovviamente i lavori sono tutti predisposti proprio nelle ore notturne per evitare i momenti di traffico intenso, non per questo saranno esenti da problemi nella viabilità le prime ore del mattino. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni della giornata di oggi.

