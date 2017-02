BLOCCO TAXI / Ultime notizie, protesta anti-Uber e NCC: caos a Roma, Milano e Torino (Milleproroghe, oggi 16 febbraio 2017)

BLOCCO TAXI, PROTESTA ANTI-UBER E NCC: CAOS A ROMA, MILANO E TORINO (ULTIME NOTIZIE) - Clamorosa protesta dei taxi nelle principali città italiane: dopo la norma cosiddetta “anti-Uber” che è stata rinviata a fine anno con il Decreto Milleproroghe, i tassisti si sono dati appuntamento nelle principali piazze a Roma, Milano, Torino e Firenze per bloccare il servizio praticamente in maniera totale. La protesta è ancora una volta, come nei mesi scorsi, contro i servizi di Uber e in generale di tutti i servizi online di noleggio con conducente (NCC). Nella Capitale, l'agitazione si è estesa anche negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, praticamente svuotati di auto bianche. Un migliaio di tassisti si è raccolto spontaneamente per un sit-in nei pressi di Palazzo Madama. Duro il rappresentante di Usb taxi Riccardo Cacchione: "Ci siamo radunati al Senato per avere notizie più fresche. La norma del maxiemendamento comporta una deregolamentazione del servizio di noleggio con conducente. Se passa, le limitazioni territoriali per gli Ncc saranno pesantemente ridotte". E Alessandro Genovese di Ugl taxi: "E' una sanatoria pro Uber e pro abusivi, lo hanno capito tutti. Il governo si assuma le sue responsabilità”.

BLOCCO TAXI, PROTESTA ANTI-UBER E NCC: LA NORMA DEL GOVERNO SCATENA IL CAOS (ULTIME NOTIZIE) - Sulla protesta dei Taxi in corso a Roma e Milano, il motivo scatenante riguarda il Decreto Milleproroghe, da poco passato cn voto di fiducia al Senato. Il maxi emendamento, che ora passa alla Camera, vede una norma su tutte che sta facendo infuriare la categoria dei tassisti, dopo le notevoli proteste già negli scorsi mesi: in materia di trasporti infatti, il maxiemenamento prevede il rinvio al 31 dicembre 2017 del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC). Come riporta il Sole 24ore questa mattina, a questo emendamento si è aggiunto, però, un altro emendamento approvato martedì 14 febbraio in commissione Affari costituzionali al Senato secondo il quale la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea operi fino alla data del 31 dicembre 2017.

