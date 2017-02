ELENA CESTE / News, Michele Buoninconti condannato anche in Appello: la difesa pronta a fare ricorso in Cassazione (Oggi, 16 febbraio 2017)

ELENA CESTE, NEWS MICHELE BUONINCONTI: SERENO DOPO LA SENTENZA D’APPELLO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - E' giunta nel pomeriggio di ieri l'attesa sentenza della Corte d'Assise d'Appello a carico di Michele Buoninconti che si è espressa sull'omicidio della moglie Elena Ceste. Dopo la condanna a 30 anni di reclusione in primo grado, giunge la conferma della medesima pena già inflitta anche in Appello. Per la Corte, riunitasi per quasi cinque ore in camera di consiglio, l'assassino della donna di Costigliole d'Asti sarebbe proprio l'ex vigile del fuoco ora in carcere. Insieme alla conferma della condanna, come riporta il quotidiano Repubblica.it, sono stati confermati anche i risarcimenti già stabiliti in primo grado e disposto il sequestro conservativo dei beni di Michele Buoninconti, compresa la quota della casa ereditata dalla moglie uccisa. Ad esprimere grande soddisfazione per la sentenza sono stati gli avvocati Debora Abate Zaro e Carlo Tabbia che compongono la difesa della famiglia Ceste: "Non avevamo dubbi, non c'erano elementi diversi per arrivare a una sentenza diversa: questo è un omicidio premeditato". Differente la teoria portata avanti dalla difesa di Buoninconti anche nelle precedenti udienze che hanno caratterizzato il processo d'Appello durante le quali si è sempre cercato di dimostrare come la morte di Elena Ceste fosse stata dovuta ad un incidente se non addirittura ad un'azione suicidaria da parte della stessa vittima. Per tale ragione gli avvocati Enrico Scolari e Giuseppe Marazzita avevano avanzato la richiesta di alcune nuove perizie, respinta in toto dalla Corte. La difesa dell'imputato faceva leva soprattutto su una frattura del l'osso del coccige della vittima e compatibile con una caduta accidentale. Diversa la posizione del pm Deodato per la quale Elena Ceste sarebbe stata uccisa da Michele Buoninconti in seguito all'ennesima lite per gelosia, strangolata subito dopo la doccia a causa della scoperta di alcune chat della moglie. Per tale ragione si tratterebbe di omicidio premeditato e aggravato dalla crudeltà. In aula, al momento della lettura della sentenza di condanna erano presenti anche i genitori di Elena Ceste, che hanno accolto il dispositivo con grande commozione prima di abbandonare il tribunale. Ai giornalisti gli avvocati di parte civile si sono limitati a commentare: "Contenti? Non si può essere contenti per l'omicidio di una figlia". Intanto, dopo aver appreso la sentenza della Corte, l'avvocato Scolari ha definito il suo assistito "Sereno e tranquillo". La difesa dell'uomo, dunque, attende le motivazioni prima di fare ricorso in Cassazione: "Vedremo come hanno valutato gli indizi e poi, con ogni probabilità, impugneremo la sentenza".

© Riproduzione Riservata.