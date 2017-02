Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 16 febbraio: i numeri vincenti! (conc 20/2017, giovedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, giovedì 16 febbraio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 20esima attesa puntata di metà settimana e metà febbraio 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il ventesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 20/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare al simpatico vincitore di Fiumefreddo, in provincia di Catania. Dieci numeri azzeccati e un milione di euro portati a casa: è il colpo messo a segno da un giocatore del 10eLotto di Fiumefreddo di Sicilia; Si tratta della seconda vincita più alta del 2017 (alla pari con una di pari importo centrata a Roma lo scorso 31 gennaio) e di una delle dieci maggiori nella storia del gioco. Ancora in Sicilia, a Mussomeli (Caltanissetta), centrate altre due vincite tra le più alte dell’ultimo appuntamento: una da 80mila euro e una da 32mila, molto probabilmente riferibili alla stessa persona, visto che i numeri messi in gioco sono identici, la vincita totale sarebbe quindi da 112mila euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto, di ritorno alla normalità dopo la “sbandata” romantica per San Valentino. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 20esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 133 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 102 e 98 tornate, a Torino invece l’11 non si vede da ben 94 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017): RINVIO LOTTERIA SCONTRINO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 89.4500.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di Lotteria dello Scontrino, con altre “pessime” notizie. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento del senatore Francesco Russo (PD) che chiedeva di far slittare la sperimentazione della lotteria dello scontrino - limitatamente ai pagamenti di beni e servizi con carta di debito e di credito - al 1° novembre. La norma, che prevedeva l'avvio della sperimentazione al 1° marzo, era stata introdotta nell'ultima manovra, attraverso una proposta di modifica del deputato Sergio Boccadutri (PD) che aveva come obiettivo quello di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, aumentando del 20% la probabilità di vincita dei premi previsti dalla lotteria dello scontrino, si legge nel report di AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 77 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 61 e 50 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 89,4 milioni di euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017): LE VINCITE - L'appuntamento centrale della settimana con il Lotto e 10eLotto è ormai diventato imperdibile. Lo sanno bene tutti i giocatori che questa sera attenderanno con ansia di conoscere i numeri vincenti di oggi. Mentre ci avviciniamo al momento del verdetto, diamo una sbirciata a tutti i premi distribuiti invece nell'estrazione precedente. Per quanto riguarda il Lotto, in vetta alle vincite troviamo la provincia di Avellino, Fontanarosa, dove un fortunello ha centrato un terno su Firenze del valore di 69 mila euro. Secondo posto invece per un giocatore di Roma che ha realizzato una quaterna su Tutte le Ruote, del valore di più di 62 mila euro, ed infine un appassionato di Pescara, che con un terno secco sulla Ruota di Milano è riuscito a conquistare la quota da 45 mila euro. Primo posto invece per Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania, per quanto riguarda le vincite del 10eLotto. Il fortunello in questione ha registrato 1 milione di euro grazie ad una combinazione vincente di 10 numeri centrati su 10. Rimaniamo in Sicilia per la seconda vincita, finita a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove un giocatore ha realizzato 80 mila euro. Nello stesso borgo, forse una vincita del medesimo appassionato, è stato anche realizzato il premio da 32 mila euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017): LA SMORFIA - Lotto e 10eLotto apriranno le porte dei loro premi ancora una volta, questa sera, grazie alle nuove estrazioni in arrivo. Moltissimi giocatori sono in febbricitante attesa già da diverse ore, alcuni già dalla fine del concorso precedente. Mentre migliaia ancora festeggiano la vittoria, altri si chiedono se saranno fra i fortunati che oggi si porteranno a casa qualcuno dei premi messi in palio. Sappiamo già che senza numeri non ci possiamo muovere da nessuna parte, per cui se avete dimenticato di fare la vostra giocata, affrettatevi ad andare in ricevitoria. Nel frattempo, conosceremo insieme i numeri che la smorfia napoletana ci regalerà grazie ad una nuova news. Parliamo di abbigliamento di sicurezza, un pantaloncino "antistupro" realizzato da un'azienda tedesca. La polemica si è sollevata nell'immediato, a causa di una somiglianza fra i Safe Short e le antiche cinture di castità. Il dispositivo indossabile sarebbe comunque realizzato in materiale indistruttibile, per evitare che venga strappato. Una protezione particolare alla zona inguinale e una sirena per spaventare l'aggressore di turno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pantaloncino, 71, la sicurezza, 76, l'antistupro, 29, la donna, 24, e la sirena, 42. Come Numero Oro scegliamo invece la violenza, 40.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017): LE VINCITE - Il Jackpot continua la propria corsa, registrando una nuova assenza nell'ultimo concorso del SuperEnalotto. Il montepremi schizza quindi verso vette più alte, fermandosi su una quota pari a 89,4 milioni di euro. Questo il bottino, quindi, che tutti i giocatori potranno conquistare nella nuova estrazione di oggi. Se la sestina si nasconde, i premi minori rispondono. Nell'ultima estrazione, 10 giocatori hanno realizzato il premio del 5, pari a 17.873,21 euro, vincita superata dalla prima in classifica, conquistata dal 4+. Il premio è di 25.095 euro a testa per ciascuno dei quattro vincitori, mentre il 3+ ha premiato 144 giocatori con la quota da 1.925 euro. Si prosegue con 250,95 euro che il 4 ha donato a 722 vincitori, mentre sono stati 28.410 i tagliandi vincenti a registrare 19,25 euro cadauno, pari al premio messo in palio dal 3. Cinque euro tondi infine per il 2, vincita realizzata dai possessori di 401.052 biglietti fortunati. Andiamo ora a vedere le quote SuperStar, in cima a cui troviamo il 2+. Il premio da 100 euro è stato centrato da 1.973 giocatori, mentre 9.968 vincitori hanno indovinato l'1+, conquistando quindi il premio da 10 euro a testa. Si chiude con 5 euro per lo 0+ destinati a 18.613 giocatori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017): COMELO SPENDO IL JACKPOT? - Il futuro dei giocatori del SuperEnalotto potrebbe colorarsi di verde denaro questa sera, grazie al Jackpot. La nuova estrazione ci rivelerà infatti se qualcuno fra le fila degli appassionati potrà gridare vittoria grazie alla conquista del montepremi. Nel frattempo, tutti coloro che saranno in gara oggi, biglietto vincente alla mano, possono già dedicarsi a sogni e fantasie, meglio se utili e pratici. Possiamo immaginare per esempio come spendere la nostra vincita, magari per inaugurare un momento fortunato con un'azione significativa. Il progetto di KickStarter che abbiamo scelto per oggi farà di sicuro felici tutti gli amanti della fotografia, che spesso vorrebbero realizzare i loro scatti anche in situazioni estreme. Pensiamo per esempio all'acqua, alle immagini del sottosuolo acquatico. Mentre facciamo snorkeling, subacquea, oppure osserviamo semplicemente il fondale di una spiaggia durante la bassa marea. LenzO promette di rivoluzionare il mondo delle immagini, grazie ad un dispositivo adatto all'iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Ancora 134 giorni di tempo per pensarci, ma pochi minuti per conoscere i numeri vincenti di oggi: tutti pronti?

