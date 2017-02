FRANCO FRACASSI / Pordenone, scomparso pensionato in sella alla sua bicicletta: apprensione per la sua salute (Ultime notizie oggi, 16 febbraio 2017)

FRANCO FRACASSI, SCOMPARSO PENSIONATO: CRESCE L’ANSIA DELLA FAMIGLIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - C'è molta apprensione attorno alla scomparsa di Franco Fracassi, pensionato 71enne di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, del quale si sono perse le tracce dallo scorso mercoledì mattina. La notizia della sua scomparsa misteriosa è approdata in tv nel corso della trasmissione di Rai3, Chi l'ha visto, ma anche sulle pagine dei quotidiani locali. Il Messaggero Veneto ha ripercorso quanto accaduto nella giornata di mercoledì scorso, quando Franco Fracassi, intorno alle 10:30, avrebbe lasciato la sua abitazione nella quale vive insieme al figlio Roberto, in sella alla sua bicicletta. Da quel momento si sarebbero perse per sempre le sue tracce. Il 71enne, con ogni probabilità si sarebbe recato in centro o forse dalle sorelle che risiedono a Valeriano, ma non vedendolo rincasare in giornata, i familiari avrebbero lanciato immediatamente l'allarme. La paura della famiglia cresce anche alla luce delle condizioni di salute del pensionato: l'uomo sarebbe affetto da una patologia degenerativa delle funzioni cerebrali e da diabete cronico. Franco Fracassi è alto circa 1.70 metri, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, pantaloni chiari e un cappello grigio, mentre la bicicletta sulla quale si è allontanato dalla sua abitazione è di colore nero, da donna stile olandese. In seguito al mancato ritorno a casa, la famiglia del pensionato ne ha immediatamente denunciato la scomparsa dando il via alle ricerche che hanno visto impegnati sin da subito gli uomini dell'Arma, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. A preoccupare è anche l'ambiente nel quale vive Franco, caratterizzato da ampi spazi verdi e da una fitta vegetazione. L'anziano non ha con sé documenti e stando a quanto rivelato dal figlio Roberto si era perso altre volte ma era sempre stato ritrovato. Questa volta però, Franco Fracassi non avrebbe lasciato dietro alcuna traccia di sé.

© Riproduzione Riservata.