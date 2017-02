GLORIA ROSBOCH / News, attesa per la decisione del giudice: sarà accettata la perizia psichiatrica su Gabriele Defilippi? (Oggi, 16 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH NEWS, LA DECISIONE DEL GIUDICE SULLA PERIZIA PSICHIATRICA A CARICO DI GABRIELE DEFILIPPI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Nuovo appuntamento con la giustizia, oggi, in merito al caso di Gloria Rosboch, la professoressa di Castellamonte uccisa il 13 gennaio dello scorso anno. Il passato venerdì si è svolta la prima parte dell'udienza preliminare che ha visto protagonisti in aula tutti gli indagati: Gabriele Defilippi, il 22enne ex studente reo confesso, il suo complice ed ex amante Roberto Obert, la madre del primo, Caterina Abbattista (ai domiciliari dallo scorso novembre per concorso in omicidio) ed Efisia Rossignoli, indagata a piede libero per truffa. Al termine dell'udienza, le rispettive parti hanno formalizzato le richieste al giudice: la difesa di Defilippi ha chiesto il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. L'intento primario, come ribadisce La Stampa, è quello di evitare al giovane l'ergastolo. Una richiesta che la difesa della famiglia di Gloria Rosboch si attendeva e sulla quale dovrà oggi decidere il gip che, in caso di conferma porterebbe ad allungare ulteriormente i tempi dell'intero procedimento. Se, come atteso dalla difesa del giovane, il giudice dovesse dare il via libera alla richiesta, la perizia psichiatrica verrà eseguita dal professore Giuseppe Sartore. Il consulente, già lo scorso venerdì aveva sottolineato in una relazione di circa 10 pagine presentata in aula, la sua idea sul giovane assassino reo confesso di Gloria Rosboch, sottolineando il disturbo della personalità del quale sarebbe affetto Gabriele e che lo porrebbe su "un piano differente rispetto ad una personalità normale". A tale tesi sarebbe giunto anche alla luce dei referti dei neuropsichiatri infantili dell'Asl To4 i quali tra il 2007 e il 2008 avevano preso in cura Defilippi a causa di una forte depressione. A detta dell'esperto, la situazione dell'imputato sarebbe da valutare attentamente anche alla luce dell'uso di Xanax e melatonina assunti dal 22enne circa dieci anni fa e dal successivo uso di sostanze stupefacenti oltre all'abuso del gioco d'azzardo. Se l'attenzione nella giornata odierna sembra ruotare quasi interamente attorno alla posizione di Gabriele Defilippi, è bene ricordare come il medesimo giudice che si esprimerà sulla possibile perizia psichiatrica ascolterà in un incidente probatorio Efisia Rossignoli. Quest'ultima ha patteggiato 1 anno e 11 mesi ed ora occorrerà cristallizzare la sua posizione rispetto alla truffa dei 187 mila euro nella quale avrebbe avuto un ruolo importante e dalla quale sarebbe poi scaturito l'omicidio di Gloria Rosboch. I legali di Caterina Abbattista invece hanno optato per il rito ordinario in quanto il loro intento è quello di avanzare la richiesta di assoluzione, mentre quelli di Roberto Obert hanno scelto il rito abbreviato secco. Tutte le riserve verranno sciolte nella giornata odierna dal giudice.

© Riproduzione Riservata.