INCIDENTE STRADALE / Rosciano: ciclista cade a terra, ricoverato con trauma cranico (Ultime notizie oggi, 16 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE ROSCIANO, GRAVE CICLISTA CADUTO A TERRA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un ciclista è avvenuto ieri a Rosciano, in provincia di Pescara. Il ciclista, secondo quanto riportato da IlPescara.it, è in gravi condizioni: si tratta di un uomo di 59 anni di nazionalità straniera. L'incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito è avvenuto ieri mattina, nei pressi del ponte sul fiume Nora. L'uomo era a bordo della sua bicicletta quando, per circostanze che non sono ancora state chiarite, è finito violentemente a terra. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trovato il ciclista a terra privo di sensi. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara ed è stato ricoverato in prognosi riservata con un trauma cranico. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato la caduta del ciclista, non si sa cioè se sia stata accidentale oppure se l'uomo abbia urtato qualche auto che non si è fermata a prestare soccorso.

