Incendio palazzo a Roma / Termini: fiamme da un appartamento vicino alla stazione, 5 salvati (oggi, 16 febbraio 2017)

INCENDIO PALAZZO A ROMA TERMINI: 5 PERSONE SALVATE (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Un incendio in un palazzo a Roma Termini è scoppiato in un appartamento vicino alla stazione ferroviaria della Capitale. Le fiamme, secondo quanto riportato da Rainews, sono divampate al terzo piano di uno stabile di via Gioberti, angolo con via Giolitti. L'incendio nel palazzo a Roma è scoppiato verso le 7:50 di ieri mattina. Cinque persone sono state tratte in salvo perché erano rimaste bloccate al quinto piano dello stabile a causa del fumo: i vigili del fuoco le hanno salvate utilizzando un'autoscala. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia. Il palazzo dal quale è divampato l'incendio è stato evacuato e le vie limitrofe sono state chiuse al traffico: l'appartamento dal quale si è sprigionato l'incendio e l'abitazione soprastante sono stati dichiarati inagibili. Sono state trasportate in ospedale quattro persone in seguito all'incendio nel palazzo a Roma. A causa dell'intossicazione provocata dal fumo tre persone sono state portate al pronto soccorso in codice verde e una quarto in codice giallo per un malore.

