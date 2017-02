Ingv/ Terremoto oggi, ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.2 a L'Aquila (in tempo reale, 16 febbraio 2017, ora 1:45)

INGV, TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE IN ABRUZZO: SCOSSA DI M 2.2 A L'AQUILA (IN TEMPO REALE, 16 FEBBRAIO 2017) - L'attenzione della Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in caso di terremoto oggi resta alta, in particolare nel Centro Italia. Ieri ci sono state altre scosse sismiche, seppur meno frequenti rispetto alle settimane scorse. L'ultima registrata è quella delle 20:28, il cui epicentro è stato localizzato a latitudine 42.2, longitudine 13.5 e ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto in questione è avvenuto nella provincia di L'Aquila ed è stato di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter. Di seguito l'elenco dei Comuni individuati entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto: Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ovindoli, Villa Sant'Angelo, Fagnano Alto, Fontecchio, Ocre, Sant'Eusanio Forconese, Fossa, San Demetrio ne' Vestini, Tione degli Abruzzi, Prata d'Ansidonia, Celano, Massa d'Albe, Poggio Picenze, Aielli, Caporciano, Secinaro, San Pio delle Camere, Magliano de' Marsi, Barisciano, Lucoli, Cerchio, Acciano, Gagliano Aterno, Collarmele, Carapelle Calvisio, L'Aquila, Tornimparte, Navelli, Avezzano, Scurcola Marsicana e Castelvecchio Calvisio.

INGV, TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE IN ABRUZZO: SCOSSA DI M 2.0 A PAVIA (IN TEMPO REALE, 16 FEBBRAIO 2017) - Nella giornata di ieri una scossa di terremoto di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter è avvenuta nella provincia di Pavia. Scosse sismiche anche in Lombardia, stando ai dati forniti dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto si è verificato alle 20:22 a latitudine 44.84, longitudine 9.14 e ad una profondità di 20 chilometri. La scossa, però, è stata avvertita marginalmente anche in Piemonte e più precisamente in provincia di Alessandria. Di seguito, dunque, vi riportiamo l'elenco dei Comuni a 10 chilometri dall'epicentro di questo terremoto: Bagnaria (PV), Ponte Nizza (PV), Cecima (PV), Varzi (PV), Val di Nizza (PV), Gremiasco (AL), Montesegale (PV), Valverde (PV), Momperone (AL), Montacuto (AL), Brignano-Frascata (AL), San Sebastiano Curone (AL), Rocca Susella (PV), Godiasco Salice Terme (PV), Fabbrica Curone (AL), Fortunago (PV), Pozzol Groppo (AL) e Zavattarello (PV).

