OMICIDIO PORTO SANTO STEFANO / Anna Costanzo strangolata in casa, il marito in stato di fermo (Ultime notizie oggi, 16 febbraio 2017)

OMICIDIO PORTO SANTO STEFANO, ANNA COSTANZO STRANGOLATA: FERMATO IL MARITO ALBERTO NOVEMBRI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Un nuovo omicidio ha riempito oggi le pagine di cronaca nera nazionale. Teatro della terribile vicenda è Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, dove nella mattinata odierna è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, all'interno del suo appartamento. La vittima è la 68enne Anna Costanzo e, come riporta La Nazione nella sua versione online, dai primi rilievi pare che sia stata vittima di un delitto. Sul suo corpo, infatti, sarebbero stati rinvenuti segni di violenza ed in particolare sul collo, facendo così ipotizzare ad una morte per strangolamento. Secondo i primi rilievi, la 68enne sarebbe stata strangolata con un cavo tipo quello del pc. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni vicini di casa che avrebbero allertato immediatamente il 118; al loro arrivo, tuttavia, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 68enne. Immediato l'avvio delle indagini per far luce sul giallo attorno all'omicidio di Porto Santo Stefano e che al momento vedrebbero già un fermo. Si tratta del marito della vittima trovata morta questa mattina, Alberto Novembri, inizialmente irreperibile. L'uomo è stato rintracciato sul treno Roma-Pisa e a quanto pare stava facendo ritorno verso l'Argentario. Intanto sarebbero già giunti i Ris di Roma all'interno dell'appartamento divenuto il luogo del delitto di Anna Costanzo, per tutti i rilievi del caso, mentre attorno al palazzo si sarebbero subito radunate alcune persone, scosse in seguito alla tragedia avvenuta nel piccolo centro toscano. In merito al marito, attualmente in stato di fermo, fino a qualche anno fa lavorava presso l'ospedale di Orbetello, mentre attualmente è in pensione. Secondo i vicini di casa, la coppia appariva serena ed affiatata ed all'interno del loro matrimonio non vi era apparentemente alcun dissidio. La vittima lascia i suoi quattro figli avuti da una precedente relazione, mentre il marito ha anche lui tre figli nati prima del matrimonio con Anna Costanzo.

