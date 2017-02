PREVISIONI METEO / Torna la nebbia al nord, ma sarà una bella giornata (ultime notizie oggi, 16 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA LA NEBBIA AL NORD (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Torna per la giornata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, l'allarme nebbia su tutto il nord del nostro paese. Si parte soprattutto dall'Emilia Romagna per salire anche tra Piemonte e Lombardia dove il cielo sarà coperto soprattutto durante le ore della mattina con il cielo che quindi dovrebbe portare anche temperature in ribasso. Sarà sicuramente interessante poi vedere quale sarà l'andamento delle previsioni del tempo anche per i prossimi giorni. Infatti per venerdì e sabato è previsto il ritorno del maltempo con pioggia e anche la neve al centro Italia. Per domenica poi invece si tornerà a vedere una bella giornata. La primavera ormai non è troppo lontana con l'ultimo mese di inverno che sarà un netto crescere verso il bel tempo della stagione più gradevole dell'anno. Quest'anno poi è previsto l'arrivo proprio della primavera in maniera anticipata. Staremo a vedere quali saranno poi le evoluzioni.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CONTINUA IL BEL TEMPO IN TUTTA ITALIA (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Continua ancora il bel tempo nella giornata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, anche grazie alle conseguenze dettate dall'anticiclone di San Valentino. Il cielo continua ad essere limpido su gran parte del nostro paese sia al nord che al centro e al sud. Le temperature comunque scendono e farà fresco ancora per tutta la mattinata oggi, ma con temperature a due cifre più o meno ovunque nel pomeriggio se si escludono gli otto gradi di Aosta. Le temperature minime saranno attorno ai meno uno di Aosta, Trento e Potenza. Le massime invece le troveremo con i quindici gradi di Bolzano, Trieste, Bari e Palermo mentre si scende a quattordici a Bologna, Catanzaro, Roma, Bologna e Catania. Staremo a vedere poi come andranno le cose nella notte quando comunque le temperature saranno portate a scendere ancora una volta. Nonostante questo non si andrà sotto allo zero con minime sul grado ancora ad Aosta protagonista di grandi escursioni termiche durante l'arco di tutta la giornata.

© Riproduzione Riservata.