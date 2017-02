SCIOPERO MEZZI COSENZA/ Simet, oggi 16 febbraio 2017: disagi per i pendolari, info e orari

SCIOPERO MEZZI COSENZA, OGGI 16 FEBBRAIO 2017: DISAGI PER I PENDOLARI (ULTIME NOTIZIE, INFO E ORARI) - Sciopero mezzi oggi in provincia di Cosenza dopo quello che è stato effettuato ieri in provincia di Roma e nel Lazio. I pendolari potrebbero quindi incontrare disagi negli spostamenti. Ad incrociare le braccia saranno i dipendenti dell'azienda di trasporti pubblico locale Simet. Gli orari dello sciopero dei mezzi in provincia di Cosenza sono i seguenti: 11.00-14.45, 17.45-20.15, 23.15 -24.00. L'agitazione a livello aziendale è stata indetta dal sindacato Faisa-Cisal. Per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni inizia oggi lo sciopero dei dipendenti di Telecom Italia SpA/Tim SpA. I lavorati porteranno avanti l'agitazione fino al prossimo 16 marzo: per un mese sarà effettuato uno sciopero con la modalità di 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. Dalla protesta, proclamata a livello nazionale, è escluso il personale della Regione Abruzzo. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Cisal-Comunicazione.

