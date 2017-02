TIZIANA CANTONE / Video hard, cosa c’era nel cellulare della ragazza suicida? (Oggi, 16 febbraio 2017)

TIZIANA CANTONE, I SEGRETI NEL CELLULARE DELLA RAGAZZA SUICIDA (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - La svolta sul caso Tiziana Cantone è giunta ieri, quando cioè è stato reso noto come i carabinieri del Comando di Napoli sono riusciti a sbloccare lo smartphone della ragazza suicida a settembre 2016, dopo lo scandalo subito del video hard. Come riporta il Mattino di Napoli, la vicenda sembrava concludersi verso fine poco nobile, con il rischio di archiviazione: «con la negazione da parte di Whatsapp di fornire il brogliaccio dei messaggi agli avvocati di quattro ragazzi di Battipaglia accusati da Tiziana di aver diffuso i video con scene di sesso e poi con i segreti nell’inviolabile cellulare che lei aveva spento prima di suicidarsi». Sembrava finire tutto qui, e invece lo sblocco dello smartphone ha riaperto tutti i fronti: ora nella mani di Francesco Greco, procuratore capo a Napoli Nord che coordina l’inchiesta per istigazione al suicidio, ci sono le trascrizioni di tutti i messaggi e della chat tra Tiziana e il suo ex fidanzato, il salernitano Sergio Di Paolo. Secondo il quotidiano partenopeo i contenuti sono molti e quasi tutti utili per la conclusione delle indagini: «Ci sono le telefonate fatte prima di morire, i messaggi con Sergio che si sarebbe rivolto a lei con una battuta triviale durante una lite e, infine, lo sfogo di Tiziana con un altro ex fidanzato, precedente alla storia con Sergio. Fino all’ultimo messaggio del 13 settembre che lascerebbe presagire quella scelta terribile di farla finita, di far finire il suo personale dolore». La frase imbarazzante evitiamo di inserirla, resta una grande offesa a pochi giorni dalla sua morte che nonostante tutti gli sbagli che possa aver fatto Tiziana Cantone nella sua vita, non merita di veder di nuovo infangata la sua persona.

TIZIANA CANTONE, PRONTI ALTRI INTERROGATORI NEI PROSSIMI GIORNI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Nei prossimi giorni il caso di Tiziana Cantone sarà ancora in prima fila nelle cronache di Napoli, per via dei vari interrogatori che prenderanno parte e spunto anche dal materiale che i carabinieri riusciranno a reperire nello smartphone sbloccato dopo sei mesi dal suicidio. Le indagini sulla morte della ragazza, per istigazione al suicidio (contro ignoti) sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord (procuratore Francesco Greco e sostituto procuratore Rossana Esposito). Un'altra indagine, per diffamazione (che vede quattro indagati, i destinatari dei video hard) è in corso da parte della Procura di Napoli, partita dalla denuncia presentata da Tiziana e dal suo ex fidanzato Sergio Di Palo contro chi ha diffuso in rete i video. Infine, c'è una terza indagine, sempre coordinata dalla Procura di Napoli, che ipotizza il reato di calunnia, riportano le fonti di Repubblica. Tutte e due le procure potrebbe a questo punto essere interessate ai dati che eventualmente fornirà il cellulare di Tiziana Cantone. Nei prossimi giorni il pm Esposito ascolterà alcune persone informate sui fatti (non sono quelle che sono ritratte nei video).

© Riproduzione Riservata.