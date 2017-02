TIZIANO RENZI INDAGATO / Il padre di Matteo accusato di traffico influenze sugli appalti Consip (oggi, 16 febbraio 2017)

TIZIANO, PADRE DI MATTEO RENZI INDAGATO SU APPALTI CONSIP: ACCUSA E INDAGINI (ULTIME NOTIZIE) - Svolta sul caso Consip, con Tiziano Renzi, il padre dell’ex premier, indagato dalla Procura di Roma per il reato di traffico di influenze illecite sugli appalti della concessionaria di Stato, la centrale acquisti della Pubblica amministrazione. Da quanto filtra dalle prime agenzie, Tiziano Renzi avrebbe ricevuto un invito a comparire nel quale si ipotizza il reato di concorso in traffico di influenza. L’accusa viene contestata dal Pm Mario Palazzi, che cura l’indagine sugli appalti Consip, trasferita per competenza territoriale a Roma dalla Procura di Napoli (fonte Repubblica). Come riportano i colleghi de l’Ansa, «La figura di Tiziano Renzi era diventata oggetto dell'attenzione investigativa per i suoi legami di antica amicizia con Carlo Russo, imprenditore toscano del settore farmaceutico, legato a sua volta a uno dei personaggi chiave dell’inchiesta napoletana: l'imprenditore Alfredo Romeo». Il padre di Matteo Renzi, impegnato in ore molto difficili per via della possibile scissione all’interno del Pd di cui è segretario, dovrà comparire forse già settimana prossima a Roma per l’interrogatorio dei pm.

TIZIANO, PADRE DI MATTEO RENZI INDAGATO SU APPALTI CONSIP: COINVOLTO ANCHE LUCA LOTTI (ULTIME NOTIZIE) - Il reato di cui è accusato Tiziano Renzi è stato introdotto nel codice penale nel 2012 e mira a colpire anche il mediatore di un accordo correttivo al fine di prevenire la possibile corruzione stessa: sugli appalti Consip l’accusa contro il padre di Renzi è proprio quella di concorso in traffico di influenze. Va ricordato, come per l’inchiesta Consip, a fine dicembre erano stati indagati anche il ministro dello Sport, Luca Lotti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette e il comandante della Legione Toscana dei carabinieri, il generale Emanuele Saltalamacchia. Nei loro confronti la Procura contesta i reati di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. La vicenda di Consip riguarda le indagini sulla corruzione nella concessionaria dello Stato che si occupa degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione come l’energia elettrica, il gas, il carburante per le auto, il riscaldamento e i contratti telefonici. «In pratica stabilisce i prezzi delle forniture per lo Stato ed enti locali all’interno di limiti fissati, per evitare che i prezzi pagati alle aziende private fornitrici siano “gonfiati”» riporta l’Unità.

