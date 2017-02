Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Antonio Genovese torna a Montecitorio. Difficoltà per il Pd (16 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). NON SI PUÒ AVER ''PAURA DEL CONGRESSO'' - Un partito allo sbando quello Democratico, che non riesce a trovare il bandolo della matassa per evitare una scissione, che adesso sembra difficile da evitare. Nonostante il passo indietro di Renzi, nonostante l’abbandono del segretario, nonostante Franceschini, Lotti e Boschi che cercano di mediare con la minoranza. Il prossimo congresso potrebbe diventare una sorta di "tutti contro tutti" con molti sul piede di guerra, che aspettano solamente l’uscita definitiva di quello che fino al 4 dicembre era il presidente del consiglio. Oggi Renzi ha dichiarato che lui non sarà un reggente del PD, e che il partito transiterà completamente nelle mani di Orofini, forse l’ultimo tentativo di mediare, una mediazione che però uno dei capi storici delle correnti interne, Emiliano, ha rifiutato, affermando che ormai il PD è il partito di Renzi, un partito in cui molti non si riconoscono più.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). GENOVESE TORNA A MONTECITORIO - Una storia assurda quella del parlamentare siciliano Franco Antonio Genovese, che nonostante una condanna a 11 anni, avendo avuto revocato l’ordine di dimora, può tornare a sedersi in Parlamento. Genovese un passato nel PD e il suo transito in gran spolvero in Forza Italia, era stato arrestato oltre 2 anni fa. La sua era una condanna per truffa nella formazione professionale, una condanna che però ancora non ha visto il compimento del terzo grado di giudizio. Il suo ingresso in aula è stato salutato da un boato, da una parte chi lo applaudiva, soprattutto il centro destra, dall’altro chi non capisce come un "condannato" possa continuare a legiferare.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). RINNOVO DYBALA JUVENTUS, ORMAI SI ATTENDE SOLO LA FIRMA - Manca solo la firma per ufficializzare l’allungamento del rapporto tra Paulo Dybala e la Juventus, e tutto lascia pensare che questa firma arriverà a breve. Oggi a parlare è stato lo stesso giocatore che ha evidenziato che ormai le due parti sono alla definizione dei dettagli, dettagli che i bene informati lasciano risalire agli eventuali bonus da riconoscere al numero 21 bianconero. Nella chiacchierata con i giornalisti Dybala riconosce altresì anche il suo errore con Allegri, in occasione della mancata stretta di mano dopo una sua sostituzione, lapidario sulla situazione il giocatore, che assicura che un comportamento come quello da lui tenuto e ripreso in diretta da tutte le televisioni, "non avverrà mai più".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MOTO GP, VOLA MARQUEZ ZOPPICA ROSSI - Un Marquez che nei test invernali vola con la sua Honda, una moto che sicuramente una volta trovato il suo assetto ideale, farà vedere i sorci verdi a tutti durante lo svolgimento del prossimo moto mondiale. Il campione spagnolo alla fine dei test giornalieri è apparso molto soddisfatto, egli non sta lavorando sui tempi assoluti ma sulla manovrabilità del mezzo, cercando di affinare la propria sensibilità, soprattutto nell’inserimento in curva. Da parte sua Valentino Rossi soffre la sua Yamaha, anche lui non sta lavorando sui tempi del giro ma sul passo gara, modalità questa che però non riesce ad essere individuata con esattezza, cosa che amplifica la delusione del campione di Tavullia.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). BIATHLON INVERNALE, PODIO ITALIA - Dopo due medaglie di legno, finalmente arriva una medaglia per la nazionale italiana di biathlon invernale. La medaglia è quella di bronzo, ed è stata conquistata da Alexia Runggaldier nella quindici chilometri femminile. L’azzurra non ha praticamente sbagliato nulla, è arrivata al poligono di tiro sempre con una buona forma mentale, totalizzando zero errori durante le prove, e ha poi continuato la sua magnifica gara nella frazione di fondo, troppo forte però le avversarie per mirare alle medaglie più pregiate. Solo 20° l’altra italiana Dorothea Wierer, sulla quale si appuntavano molte speranze, che ha totalizzato ben tre errori sulla linea di tiro.

