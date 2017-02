Vasco Rossi/ Testimone al processo contro l'ex amico: "Stefano Salvati mi ha tradito" (oggi, 16 febbraio 2017)

VASCO ROSSI, TESTIMONE AL PROCESSO CONTRO STEFANO SALVATI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Si è presentato spontaneamente in aula Vasco Rossi ieri, al processo contro il suo ex manager e amico Stefano Salvati: il rocker ha esordito in aula dicendo che ha addirittura rimandato una partenza negli Stati Uniti per poter testimoniare contro di lui. Il suo ex manager aveva citato in giudizio Vasco Rossi chiedendo una somma enorme, che secondo il rocker non era mai stata pattuita, che Salvati diceva aver concordato con il Blasco: quest'ultimo però nega di essere a conoscenza di questo fatto e ha detto sin dall'inizio della vicenda che si è trattato di un raggiro bello e buono. "Io gli ho dato 400mila euro in un anno. Lui è un bravo ragazzo, era bravo a fare i videoclip, ma quella cifra non la prendono neanche i grando manager negli Stati Uniti. Io già lo pagavo abbondantemente, perché gli avrei dovuto dare altri soldi? Per nascondere cosa poi", ha detto Vasco Rossi durante il processo, durato fino alle 18 di sera.

VASCO ROSSI, TESTIMONE AL PROCESSO CONTRO STEFANO SALVATI. I SOLDI SARANNO DATI IN BENEFICENZA (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Vasco Rossi e Stefano Salvati hanno collaborato per anni prima che accadesse questa brutta vicenda. Il rocker ci è rimasto molto male, soprattutto quando ha scoperto che quello che credeva un amico voleva raggirarlo e prendergli dei soldi, utilizzando un falso accordo. "Io avevo nei confronti di Stefano affetto e fiducia e lo consideravo un amico, mi sono sentito tradito nell'amicizia che per me é un valore fondamentale nella vita", ha detto Vasco Rossi al processo. Se ci sarà un risarcimento nei suoi confronti userà quei soldi in modo oculato, ossia regalandoli e finanziando la comunità di Don Ciotti. Sembra quindi che si stia avviando a conclusione questa triste vicenda per Vasco Rossi, che oltre a un amico stava anche per perdere una parte ingente del suo vasto patrimonio. Come si concluderà questa vicenda? Lo scopriremo sicuramente a breve.

© Riproduzione Riservata.