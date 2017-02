AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: attenzione al ritorno del maltempo (ultime notizie in tempo reale, oggi 17 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 17 FEBBRAIO 2017). ATTENZIONE ALLA NEBBIA - Attenzione alle situazioni legate al maltempo che torna importante nella giornata di oggi venerdì 17 febbraio 2017. Sicuramente quella più preoccupante è legata alla nebbia che colpirà soprattutto la Pianura Padana e parte della Lombardia. Il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, indica di fare molta attenzione sull'A27 Venezia-Belluno dove la visibilità scenderà ad ottanta metri tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Treviso nord. Una situazione che potrebbe creare dei problemi nella giornata di oggi anche in diversi punti del nostro paese. Attenzione poi alla neve che andrà a colpire Valle d'Aosta, alta Lombardia e alto Trentino Alto Adige. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni, comunque in diversi tratti sarà obbligatorio portare le catene da neve a bordo. Per il resto del paese ci dovrebbe essere bel tempo con temporali solo su Liguria e alta Toscana.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 17 FEBBRAIO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE SU VARI TRATTI - Continuano i lavori sulle autostrade italiane nella notte come segnalato dal sito istituzionale Autostrade.it. Si parte dalla A3 Napoli-Salerno dove troveremo due problemi che potrebbero portare anche a traffico congestionato nelle prime ore della mattina. Al km 42.8 direzione Napoli sarà chiuso fino alle ore sei il tratto Salerno-Cava dei Tirreni, mentre sempre allo stesso orario rimarrà chiusa al km 22.6 in entrambe le direzioni l'entrata Castellammare di Stabia consigliata verso Salerno l'entrata Pompei est-Scafati e verso Napoli quella Pompei ovest. Invece per quanto riguarda l'A1 Bologna-Firenze al km 278.1 direzione Milano sarà chiusa l'entrata Calenzano. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prime ore del mattino, visto che comunque la situazione dovrebbe prolungarsi in tutti i casi fino alle prime ore della giornata di oggi venerdì 17 febbraio 2017.

